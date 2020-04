Dalla Spagna: Real Madrid senza freni, vuole Haaland subito e Mbappé nel 2021

Real Madrid: attacco stellare Haaland-Mbappé?

Haaland già quest'estate, Mbappé nel 2021. Sarebbe questo, secondo il quotidiano spagnolo Marca, l'ambizioso piano del Real Madrid per rinforzare il reparto offensivo con due acquisti stellare. L'assalto al norvegese del Borussia Dortmund potrebbe essere sferrato non appena l'emergenza Coronavirus si attenuerà e il mercato potrà riprendere più o meno regolarmente. Più tortuosa la strada che conduce a Mbappé, legato fino al 2022 da un contratto con il PSG. Anche se al momento non c'è aria di rinnovo...

La nostra opinione. Il Real Madrid ha senza dubbio bisogno di un importante innesto nel reparto offensivo. Jovic non ha convinto e un attaccante con le caratteristiche di Haaland sarebbe l'ideale non solo per costituire un tandem dei sogni con Benzema ma, in prospettiva, per raccogliere l'eredità del francese che ha 32 anni e non può essere eterno. Desta maggiori perplessità l'operazione Mbappé, non tanto per il valore del giocatore (ci mancherebbe altro) quanto per la difficoltà di trattare con il Paris Saint Germain. Vedremo se il preventivato abbassamento dei prezzi post Covid-19 potrà influire in qualche modo in trattative di questo rilievo.

Lo sfogo di Rakitic: "Non sono un sacco di patate"

Durissimo sfogo di Ivan Rakitic in un'intervista al Mundo Deportivo. Il 32enne centrocampista croato del Barcellona, il cui contratto con i blaugrana scade nel 2021, prende posizione in maniera chiara sulle voci di mercato che lo riguardano: "Non sono un sacco di patate. Sarò io a decidere il mio futuro, voglio stare dove mi apprezzano. Se sarà qui al Barcà ne sarò felicissimo, altrimenti sarà dove deciderò io".

La nostra opinione. Le parole di Rakitic sono un segno inequivocabile di un rapporto con il Barcellona giunto ai minimi termini. Una separazione a fine stagione non sarebbe certo una sorpresa, anzi. E considerato il valore del giocatore, anche i club di Serie A farebbero bene a tenere le antenne dritte perché un giocatore così, seppure non più giovanissimo, farebbe comodo a tanti. Vero Inter e Milan?

Lautaro-Barcellona, altri passi avanti

E sempre in Spagna non passa giorno senza che il tormentone Lautaro Martinez-Barcellona campeggi sulla prima pagina di un quotidiano sportivo. Particolarmente attivo Sport che riporta una dichiarazione di Sergio Zarate, vicino all'entourage dell'attaccante argentino dell'Inter: "Ci sono grandi possibilità che vada al Barcellona", le sue parole a Fox Sports.

La nostra opinione. Zarate non è il procuratore di Lautaro, ma evidentemente è bene informato e conosce le intenzioni del Barcellona. La sensazione è che ora la palla sia nelle mani dell'Inter, che dovrà valutare l'eventuale offerta dei catalani e decidere di sedersi o meno intorno a un tavolo. Le notizie che si rincorrono a cadenza ormai quotidiana fanno ritenere che ci sia qualcosa di più di una semplice voce di mercato: l'interesse dei catalani c'è ed è concreto.