Dalla Spagna sicuri: il Real Madrid cerca un secondo portiere, la Roma offre Mirante

Sogno Neymar a parte, il Real Madrid in queste ore sta lavorando per trovare un nuovo secondo portiere in vista del probabile addio di Keylor Navas.

Come riporta 'Marca' i blancos stanno cercando un veterano che sbarchi al Santiago Bernabeu per una sola stagione, dato che l'idea dei vertici della Casa Blanca per la prossima estate è quella di promuovere il giovane Andrij Lunin, quest'anno in prestito al Valladolid.

A tal proposito la Roma avrebbe offerto al Real Antonio Mirante, chiuso nella capitale da Pau Lopez. Zidane vorrebbe un estremo difensore di esperienza, che accetti il contratto di un anno in attesa che Lunin completi il suo percorso di crescita al Valladolid. Ecco allora che alcuni intermediari avrebbero offerto Mirante, che a Roma farebbe comunque il secondo alle spalle di Pau Lopez.