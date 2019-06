De Laurentiis: "Sarri alla Juve? Ognuno si assume responsabilità proprie azioni. Icardi non arriva"

Il sempre più probabile arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus, non scalda Aurelio De Laurentiis che è concentrato a costruire il nuovo Napoli senza cedere i propri gioielli, quanto mai chiacchierati in questo giugno di trattative di calciomercato. Da Zielinski a Insigne, al possibile ritorno di fiamma per Mauro Icardi: il numero uno del Napoli – in un’intervista al Corriere dello Sport, fa il punto della situazione come al solito non risparmiandosi qualche dichiarazione ad effetto, destinata a far discutere.

Sarri e il possibile arrivo alla Juventus

" Sono assolutamente distaccato da questa vicenda. Penso che, compiuti diciotto anni, il raggiungimento della maggiore età consenta a ognuno di assumersi la responsabilità delle proprio azioni, tutto qua. "

"Icardi? Lo cercai 3 anni fa, ora all’Inter dico che tengo i miei assi"

" Icardi l'abbiamo trattato tre anni fa, mentre adesso mi dicono i miei collaboratori che sia l'Inter a volermi smantellare la squadra e che ci avrebbe chiesto i giocatori più forti che abbiamo. Io però non ho intenzione di venderli. Se vogliono Zielinski e Insigne? ? Insigne è un calciatore che potrebbe giocare in qualsiasi grande squadra europea, ma per il momento è del Napoli e siamo felici. I nostri campioni non non sono in vendita a meno che non ne compriamo qualcuno che riteniamo più forte. Tanti ce li chiedono, ma le cose stanno come vi ho detto. "

"Lozano? Di attaccanti ne abbiamo a iosa..."

" Gli attaccanti validi sul mercato li conoscono tutti e noi restiamo come falchi in attesa delle migliori opportunità. Comunque ne abbiamo a iosa e prima di comprarne altri dobbiamo capire chi sarà in uscita. Quando mi sono confrontato con i miei collaboratori abbiamo stabilito che la squadra ha bisogno di un attaccante, di un terzino destro che però abbiamo già acquistato, e di un terzino sinistro, qualora uno dei nostri dovesse partire. Altrimenti in quest'ultimo ruolo siamo a posto visto che Ghoulam ha dimostrato di stare bene e facendo la preparazione estiva migliorerà ancora. "