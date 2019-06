Dopo un’annata ricca di impegni e soddisfazioni, per Matthijs De Ligt è arrivato finalmente il momento di godersi un periodo di meritata vacanza. Dopo una Eredivisie e una Coppa d’Olanda vinta con l’Ajax da capitano e una sconfitta nella finale di Nations League maturata contro il Portogallo: il 19enne difensore centrale può staccare la spina e pensare a scegliere la squadra dove giocare.

La corte è serrata e tanti top club europei, vorrebbero averlo alle proprie dipendenze, tra queste c’è anche la Juventus che per avanzare la propria candidatura ha messo sul piatto il benestare della sua star più prestigiosa Cristiano Ronaldo, che durante i festeggiamenti per la vittoria della finale di Nations League, ha trovato il tempo per lanciare un messaggio forte e chiaro al giovane talento dell’Ajax, come ha rivelato nel post gara lo stesso de Ligt.

" Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus. Ero un po’ spiazzato dalla sua richiesta, ecco perché mi sono messo a ridere. All’inizio non ho capito. Il periodo dei trasferimenti inizia tra un po', quindi prima mi farò una bella vacanza e poi vedrò". "

Non è mistero che i campioni d'Italia, ancora senza un allenatore, stiano comunque cercando di consolidare l'organico. Il difensore dell'Ajax, nonostante la concorrenza di Barcellona, Liverpool e Bayern, resta in cima ai desideri della coppia Paratici-Nedved. E chissà che questo attestato di stima di Ronaldo non possa incrinare le certezze del difensore olandese e fargli prendere in considerazione l’idea di sbarcare in Serie A.