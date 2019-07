De Rossi dice basta: nessun'altra maglia dopo la Roma. Ora studierà da allenatore

Le vacanze e le chiacchierate con la famiglia e gli amici lo hanno convinto: Daniele De Rossi chiude col calcio giocato e non indosserà altre maglie dopo quella della Roma. A riportarlo è il quotidiano "Il Tempo" secondo cui è attesa l'ufficialità della decisione dell'ormai ex centrocampista che fino a qualche settimana fa era invece intenzionato a proseguire, con le offerte arrivate da Boca Juniors, Flamengo, Los Angeles FC, e in Italia dalla Fiorentina soprattutto.

Quindi, niente più campo ma nemmeno un ruolo da dirigente: verrà respinta al mittente la proposta della Roma che lo voleva da subito dietro una scrivania, anche per la brusca separazione e per il precedente con Francesco Totti, la cui avventura da dirigente giallorosso è finita non certo bene. De Rossi inizierà a studiare da allenatore, come il papà Alberto, e potrebbe da subito far parte dello staff della Nazionale, col ct Roberto Mancini pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Per Daniele, 36 anni il prossimo 24 luglio, sarebbe la soluzione ideale perchè frequenterebbe il corso di Coverciano e intanto fare esperienza direttamente sul campo.