Edicola: 80 milioni da Elliott per il Milan, Sensi subito; Icardi, c'è solo la Juve; Napoli su James

Milan, Sensi primo innesto poi...

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport Elliott avrebbe immesso nelle casse del Milan 80 milioni buoni per il mercato in entrata. Se Stefano Sensi è il primo rinforzo per Giampaolo, i rossoneri vogliono essere della partita per Barella, poi si punterà a rinforzare la difesa: Mancini dell’Atalanta possibile spalla per Romagnoli e Caldara, con Musacchio possibile partente.

La nostra opinione: Qui si fa il nuovo Milan e in quest’ottica Sensi e Mancini sono nomi buoni e credibili, in linea con i desiderata di Maldini, Giampaolo e soprattutto con i parametri societari. Continuiamo a diffidare di Barella, nonostante tutte le contropartite che il Milan potrebbe mettere sul piatto per far scendere il prezzo. Le ultime suggestioni rispondono ai nomi di Laxalt (sostanzialmente uno scarto) e Plizzari (il portiere del futuro in casa rossonera, difficile se ne sbarazzi il Milan).

Icardi, è rimasta solo la Juventus

Aurelio De Laurentiis è stato categorico: Icardi non interessa al Napoli. Il paradosso... È che non lo vuole soprattutto Conte! Così, qualora Maurito dovesse lasciare la Pinetina, sullo sfondo si sarebbe solamente la Juventus, con il possibile scambio con Dybala sempre “caldo”. Secondo quanto riporta Tuttosport l’Inter non disdegnerebbe di fare cassa subito per ragioni di bilancio (45 milioni il tetto complessivo da mettere) e in ogni caso l’argentino sarebbe l’ultimo attaccante nelle gerarchie di Conte che parebbe intenzionato a non convocarlo per la turné estiva.

La nostra opinione: Più separato in casa di così! Icardi è chiaro ormai che non faccia parte del progetto di Conte dunque farebbe bene a guardarsi in giro. Napoli poteva essere una buona scelta, ma dato che il patron azzurro si è defilato rimane la Juventus come unico scenario e forse lo scambio con Dybala converrebbe a tutti arrivati a questo punto.

Napoli scatenato: Lozano e James?

Dietro a quel sibillino “vedremo” dietro a specifica richiesta riguardo alla possibilità che James Rodriguez e Irving Lozano potessero sbarcare a Napoli il Corriere dello Sport ha costruito un pezzo sui possibili scenari: i problemi di natura economica sarebbero notevoli dato l’elevato costo di cartellino e ingaggio, ma il Napoli sarebbe destinazione gradita e Ancelotti una sorte di garante, soprattutto per James; per Lozano sarebbe Raiola la figura deputata ad indirizzare la scelta del giocatore.

La nostra opinione: Schermaglie di mercato, niente di più, almeno per ora; l’interesse di De Laurentiis per i giocatori è reale – si è sbilanciato in prima persona – ma per portare entrambi a Napoli servirebbe un vero e proprio capolavoro, poco in linea con la politica societaria. Al netto dei sogni dei tifosi, comunque, una reale trattativa non è ancora partita per nessuno dei due.