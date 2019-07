Edicola: Barella e Vidal per l'Inter, c'è anche il Napoli su Icardi, Higuain verso Roma

Clamoroso all'Inter: con Barella arriva anche Vidal

La Roma si tira fuori dalla corsa e Nicolò Barella è praticamente un giocatore dell'Inter. Il talento del Cagliari non sarà però l'unico rinforzo per la mediana: secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbe vestire il nerazzurro anche Arturo Vidal, rimandando di fatto di 12 mesi un trasferimento che era fatto la scorsa estate. Il cileno è un pupillo di Antonio Conte ma per dare l'affondo è necessario che parta Radja Nainggolan: c'è la soluzione Jiangsu Suning ma è da verificare la voglia del Ninja di andare in Cina.

La nostra opinione: Barella era da tempo un obiettivo e alla fine l'Inter è riuscita a superare anche l'ultima concorrenza della Roma, forte anche dell'accordo col ragazzo. Sarà lui il grande punto di riferimento del centrocampo di Antonio Conte, per dinamismo e fiuto del gol. Al suo fianco ci starebbe bene Arturo Vidal, soprattutto perchè è un pupillo di Antonio Conte. Viceversa Nainggolan non rientra nel progetto del tecnico ma non è semplice cederlo: inevitabile la partenza di Radja per arrivare al cileno, perchè sono due giocatori simili, nel bene e nel male. Importante sarà l'agente di Nainggolan, Beltrami, per convincerlo eventualmente a volare in Cina.

Anche il Napoli punta Icardi: De Laurentiis lavora a fari spenti. Attesa per James Rodriguez

La Juventus è sempre la destinazione principale nel caso Icardi lascia l'Inter, ma non è l'unica. Secondo il Corriere dello Sport anche il Napoli lavora sotto traccia per provare a prendere Maurito: De Laurentiis non ha fretta, può attendere anche agosto, ha pronto un ingaggio da 10 milioni a stagione e ha un tesoretto da circa 90 milioni dalle eventuali cessioni da Hysaj, Verdi, Mario Rui e Inglese. Intanto procede la trattativa per James Rodriguez: secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe sbarcare il 22 luglio in ritiro a Dimaro.

La nostra opinione: il Napoli potrebbe essere davvero una soluzione ideale, sia per l'Inter, sia per Icardi. A differenza della Juventus, che vorrebbe inserire Dybala o altre contropartite, De Laurentiis verserebbe solo cash nelle casse nerazzurre, e poi Maurito sarebbe la principale stella al Napoli, la punta di diamante dello schema di Ancelotti, senza la concorrenza di uno come Cristiano Ronaldo ad esempio. Ci sarebbe da convincere Icardi e la moglie-manager Wanda Nara, che sono già d'accordo con la Juve. Per quanto riguarda Rodriguez è chiaro che darebbe tantissima qualità e diverse opzioni tattiche ad Ancelotti.

La Roma sogna Higuain: è la mossa per innescare il domino delle punte

Gonzalo Higuain può essere quello che fu Gabriel Batistuta per questa Roma. Il Pipita è il pezzo che può sbloccare il domino delle punte e, per Tuttosport, la Juventus sta lavorando per convincerlo ad accettare il giallorosso. La partenza di Gonzalo è indispensabile perchè permetterebbe di liberare Dzeko per l'Inter e di conseguenza alla Juventus di dare l'assalto a Icardi, oltre che magari a Zaniolo, talentino giallorosso che accetterebbe volentieri di trasferirsi in bianconero.

La nostra opinione: dopo un'annata al limite del fallimentare tra Milan e Chelsea, Higuain ha bisogno di nuovi stimoli, la Juventus non vuole tenerlo e di conseguenza la Roma pare la soluzione ideale, per lui e in generale per tutti. Il suo addio al bianconero è fondamentale per sbloccare il mercato degli attaccanti anche se il suo ingaggio rischia di complicare il passaggio in giallorosso: il ds Petrachi è chiamato ad una trattativa importante col fratello-agente Nicolas Higuain per spalmare lo stipendio su più anni e avere il sì. Filtra comunque ottimismo visti i buoni rapporti tra i club e per il fatto che Higuain avrebbe un ruolo da assoluto protagonista in giallorosso.