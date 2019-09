La Juventus ci ha provato per Savic. No dell'Atletico

Secondo la Gazzetta dello Sport era Stefan Savic il vero obiettivo di mercato last minute della Juventus: i bianconeri, tornati sul mercato dopo l'infortunio di capitan Chiellini, hanno offerto all'Atletico Madrid 10 milioni (più altri 40 per il riscatto) ricevendo tuttavia un secco no dai Colchoneros. L'affare non è chiuso: se ne riparlerà a gennaio. Savic ha un contratto con l'Atletico in scadenza il prossimo 30 giugno.

La nostra opinione. Al di là dell'infortunio che terrà Chiellini lontano dal campo per circa 6 mesi, è chiaro che in casa Juve prima o poi si dovrà affrontare il discorso legato a chi raccoglierà l'eredità del capitano. De Ligt e Demiral sono due innesti di prospettiva, ma un giocatore dalla personalità e dall'esperienza internazionale di Savic (nel pieno della sua carriera) potrebbe davvero fare molto comodo ai bianconeri.

La Roma vuole blindare Kolarov

Kolarov Leader Maximo. Titola così a pagina 12 il Corriere dello Sport che esalta l'avvio di stagione del terzino sinistro serbo della Roma, a segno sia contro il Genoa alla prima giornata di Serie A con una punizione capolavoro, sia alla seconda nel derby contro la Lazio (su rigore). Un avvio di stagione formidabile che potrebbe spingere i giallorossi a rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno 2020. Sul tavolo c'è una proposta di rinnovo di un anno con ulteriore opzione fino al 2022 con ingaggio di 2 milioni più bonus invece di 3. Kolarov è tentato dal ritorno in patria per chiudere la carriera, possibilmente alla Stella Rossa come sottolinea il quotidiano romano, ma potrebbe cambiare idea e sposare la causa di Paulo Fonseca.

La nostra opinione. In una Roma che in estate ha cambiato tantissimo (in primis l'allenatore) e che è ripartita dopo l'addio di due bandiere come Totti e De Rossi, giocatori come Kolarov diventano fondamentali. Il serbo è indiscutibilmente uno dei leader in campo e nello spogliatoio: rinnovargli il contratto e trattenerlo a Roma almeno per un'altra stagione sembra quindi la soluzione migliore per dare una guida ai tanti giovani in rampa di lancio che compongono la rosa a disposizione di Fonseca.

Barcellona: è caos per il mancato arrivo di Neymar

L'edizione odierna di Marca dedica la prima pagina al caso Neymar-Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, la maggior parte dei giocatori blaugrana avrebbe spinto in estate per il ritorno del brasiliano e il presidente Bartomeu aveva dato ampie garanzie in tal senso. La lunghissima ed estenuante trattativa con il PSG si è invece risolta con una fumata nera: Neymar è rimasto a Parigi e in casa Barcellona i malumori non si contano, soprattutto da parte dei giocatori che sono stati a più riprese proposti ai parigini come pedine di scambio.

La nostra opinione. La lunghissima estate di mercato sarà spazzata via in un baleno dal calcio giocato, ma inevitabilmente qualche strascico lo lascerà in casa Barcellona. Da Rakitic a Dembelé, da Todibo a Vidal, sono davvero tanti i giocatori messi in vetrina dal club catalano e che quindi inevitabilmente rischiano di perdere valore in vista delle prossime sessioni. Valverde dovrà essere bravo a tenere insieme uno spogliatoio che, almeno a giudicare da quello che scrivono in Spagna, è in fase di ebollizione.