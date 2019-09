L'Inter sogna Eriksen: Marotta studia il grande colpo

Rinfrancata dal buon esito dell'operazione Icardi-PSG, l'Inter studia un grande colpo a centrocampo. Il sogno di Beppe Marotta risponde al nome di Christian Eriksen: il 27enne danese ha il contratto in scadenza con il Tottenham a giugno 2020 e ha finora detto no alle proposte di rinnovo degli Spurs, pronti a offrirgli un ingaggio di 12 milioni di euro a stagione. Operazione non delle più semplici (per usare un eufemismo) considerato che sul giocatore hanno messo gli occhi diverse big d'Europa, Real Madrid e Juventus in primis. Ma, come spiega Tuttosport, Marotta sa bene che giocare d'anticipo in certi casi può rivelarsi determinante.

La nostra opinione. L'innesto di un giocatore come Eriksen farebbe comodo a qualsiasi squadra e sarebbe perfetto per l'Inter. Non a caso i nerazzurri hanno tentato in ogni modo di mettere le mani su un top player in quella zona del per completare un reparto già molto competitivo. La concorrenza per il danese è spietata, ma l'esperienza di Marotta e la presenza in panchina di un allenatore dal forte richiamo come Antonio Conte potrebbero essere fattori in grado di spostare gli equilibri e le forze in campo.

Christian EriksenGetty Images

Juventus già proiettata nel 2020, c'è l'idea Willian

La sessione estiva di calciomercato è appena terminata, ma già si inizia a pensare al 2020. Secondo Tuttosport, la Juventus starebbe pianificando i prossimi colpi e avrebbe messo gli occhi su Willian, esterno d'attacco brasiliano del Chelsea che lo scorso 9 agosto ha compiuto 31 anni. Il giocatore è legato al Chelsea da un contratto che scade nel 2020, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo e l'intenzione sembra quella di arrivare a una separazione consensuale.

La nostra opinione. Dal 2011 in poi la Juventus si è specializzata negli acquisti di parametri zero (Pirlo, Pogba, Khedira, Dani Alves, Ramsey e Rabiot solo per citarne qualcuno). Willian potrebbe quindi aggiungersi a questa galleria di nomi: dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute e sarebbe perfetto nei meccanismi offensivi di Maurizio Sarri, qualche dubbio lo desta solamente la sua carta d'identità.

La pazza estate di Skrtel: dall'Atalanta al Basaksehir

Martin Skrtel è ufficialmente un nuovo giocatore del Basaksehir. Il 34enne difensore centrale slovacco, la cui avventura con la maglia dell'Atalanta è durata lo spazio di pochi giorni per poi concludersi con la risoluzione consensuale del contratto, ha quindi trovato una nuova squadra a tempo record accasandosi al club di Istanbul, prossimo avversario della Roma nella fase a giorni di Europa League.

La nostra opinione. L'improvviso e clamoroso addio di Skrtel all'Atalanta ha fatto rumore e ha dato il la a interpretazioni sui motivi della separazione. Problemi fisici o difficoltà ad adattarsi ai metodi e ai ritmi di allenamento di Gasperini? Il fatto che lo slovacco abbia immediatamente trovato un'altra squadra fa pendere la bilancia verso la seconda ipotesi.