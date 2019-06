Edicola: City, follie per Koulibaly: 95 milioni per strapparlo al Napoli. Inter-Milan su Sensi

Manchester City, tutto su Koulibaly: 95 milioni per strapparlo al Napoli

Pep Guardiola vuole un colosso difensivo per blindare la difesa e dare l’assalto alla Champions e lo ha individuato in Kalidou Koulibaly. Per strappare il 28enne senegalese al Napoli, i Citizen sarebbero pronti ad un’offerta difficile da rifiutare: 95 milioni di euro, una proposta shock per un difensore. I partenopei avranno la forza di rigettare una proposta così alta? Nel frattempo Giuntoli continua a lavorare per portare alla corte di Ancelotti James Rodriguez e Manolas... Il colombiano può arrivare in prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto fissato a 40 milioni mentre per Manolas si lavora sulla clausola.

La nostra opinione : Se è vero che ci sono giocatori che non hanno prezzo per il loro valore e l’importanza che riscuotono all’interno dello spogliatoio, 95 milioni sono una cifra monstre e che fa vacillare qualunque giocatore. Se davvero l’offerta del City fosse di questo tenore per De Laurentiis e il Napoli sarebbe molto difficile, forse folle non accettarla. Anche perché potrebbe essere lo stesso Koulibaly a chiedere di essere lasciato andar via, per guadagnare più soldi (il contratto che vale una carriera) e giocare in un club che punterà dritto, dritto alla Champions. Restare sarebbe un vero e proprio atto d’amore d’altri tempi. I partenopei senza Koulibaly e Albiol si vedrebbero costretti a ricostruire la retroguardia ma potrebbero investire la somma su James Rodriguez, Manolas e altri giocatori che potrebbero dare nuova linfa al progetto tecnico di Ancelotti. Insomma sarebbe un duro colpo ma...

Sensi: l’Inter sorpassa il Milan, strategia per Barella?

Sia la Gazzetta dello Sport che il Tutto Sport danno ampio risalto alla contromossa dell’Inter che con un blitz nelle ultime ore stanno cercando di strappare Stefano Sensi all’Inter. Nella giornata odierna è previsto un incontro fra Ausilio e Carnevali per il centrocampista nel giro della Nazionale. E c’è qualcuno che pensa che questo inserimento potrebbe essere vista anche come una mossa strategica per avvisare il Milan che non tiri troppo la corda per Barella, il reale obiettivo dell’Inter per la mediana.

La nostra opinione: Chi ci legge una strategia o un avvertimento dietro a questa contromossa dei nerazzurri potrebbe vederci giusto. Non sarebbe nè la prima, nè l’ultima volta che accade in campo. Il Milan negli scorsi giorni ha fatto un tentativo per Barella facendo rallentare una trattativa che sembrava avviatissima fra Cagliari e Inter. In tutta risposta ora l’Inter sta inserendosi per dimostrare ai rossoneri che la stessa trattativa il club nerazzurro la può adottare anche per un obiettivo dichiarato del Milan... Insomma staremo a vedere, di certo nessuno vuole che si scatenino delle aste. E alla fine è probabile che Barella vada all’Inter e il Milan – nonostante questo tentativo – possa mettere le mani su Sensi, la mezzala di qualità ideale per il centrocampo a tre di Giampaolo.

Neymar-Barcellona si accelera, lo spogliatoio lo reclama

La stampa spagnola sia madridista che catalana ha pochi dubbi: il ritorno di Neymar sarà il grande colpo a sensazione del club azulgrana per questa estate. A reclamare tale soluzione è buona parte dello spogliatoio che ritiene che questo rinforzo, darebbe nuova linfa alle ambizioni del club. Il PSG non lo cederà per meno di 150 milioni, ma nonostante le cifre astronomiche regna l’ottimismo.

La nostra opinione : Le parole di qualche giorno fa dell’emiro Al Khelaifi sulla “tolleranza zero” ai colpi di testa e a certi comportamenti da diva sembravano indirizzate proprio all’indirizzo di O’Ney, il PSG si consolerebbe con Griezmann – terminale offensivo che in coppia con Mbappé ha trascinato la Francia al trionfo mondiale – mentre Barcellona riabbraccerebbe il figliol prodigo e rispolverebbe il tridente atomico Neymar-Messi-Suarez... Staremo a vedere ma l’ottimismo è motivato.