Juventus-Sarri si accelera: da Chiesa a Pogba passando per De Ligt tutti i nomi per il nuovo tecnico

Ormai i dubbi stanno per essere squarciati, Maurizio Sarri entro questa settimana diventerà il nuovo tecnico della Juventus. Il Tutto Sport sottolinea come anche CR7 sia entusiasta e curioso di lavorare con il tecnico del Chelsea che ha sempre valorizzato gli attaccanti che ha allenato e anche le superstar con cui ha lavorato (da Higuain ad Hazard). Venendo al mercato, i nomi si sprecano se il quotidiano torinese parla di De Ligt, Milinkovic o Pogba come obiettivi probabili, la Gazzetta dello Sport punta forte su Chiesa, che piace tanto anche all’Inter mentre il Corriere dello Sport non sottovaluta come obiettivi i possibili sbarchi di due pupilli come Reina e Hysaj.

La nostra opinione : Svanito ormai definitivamente il sogno Guardiola, Sarri è ormai l’unico nome in pole position per sostituire Allegri. Una scelta di rottura per un tecnico che in passato è stato un grande nemico dei bianconeri ma che ha saputo incantare con il suo calcio offensivo e la propria ricerca del risultato attraverso il gioco. Il placet di CR7 è una bella investitura per il ‘Comandante’ che avrà qualche rinforzo ma soprattutto dovrà rimotivare i tanti giocatori di qualità già presenti in rosa. Riguardo ai nomi difficili fare previsioni: di sicuro un esterno o un difensore arriveranno... E saranno di certo puntelli di caratura internazionale.

Video - Jorginho: "Sarri alla Juventus? Sarebbe tradimento per il popolo napoletano" 00:28

Manchester United, follie per Koulibaly: offerta da 95 milioni ma il Napoli alza il muro

Dopo l’indiscrezione di ieri che vedeva Kalidou Koulibaly, come possibile obiettivo per la retroguardia della Juventus in caso di arrivo di Sarri (che dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore), oggi il Corriere dello Sport dà ampio spazio a un’offerta importantissima del Manchester United che sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da 95 milioni di euro per strappare il centrale senegalese al Napoli. Aurelio De Laurentiis però per il momento non vuole saperne di cedere il proprio colosso difensivo che ha una clausola da 150 milioni che non intende derogare.

La nostra opinione : Insieme a De Ligt, Koulibaly rischia di essere il difensore più corteggiato d’Europa. Il Napoli se vuole restare ad alti livelli, in Italia e crescere anche in Europa, non può assolutamente privarsi del proprio leader difensivo però tutto ha un prezzo e davanti a una proposta da quasi 100 milioni di euro cash vacillare è quasi obbligatorio. Koulibaly è legatissimo al Napoli, ad Ancelotti e al tifo partenopeo ma – se gli dovesse pervenire un’offerta shock, decisamente superiore a livello di ingaggio – potrebbe convincersi a mollare la Serie A e la Campania e accettare il trasferimento all’estero. Staremo a vedere sicuramente se De Laurentiis si impunta sulla clausola da 150 milioni i margini di manovra sono pressoché nulli, se invece ADL abbassasse le proprie pretese i margini per imbastire una trattativa potrebbero essere decisamente maggiori staremo a bedere, di sicuro il nome di Koulibaly continuerà ad essere chiacchierato.

Real Madrid, non solo Hazard mirino anche su Neymar

Mentre Eden Hazard è in dirittura d’arrivo, il Real Madrid prepara un altro colpo e secondo As farà il possibile per arrivare a Neymar che, anche per le sue querelle giudiziarie, pare sempre più lontano dal PSG. La valutazione che farà il PSG è non inferiore ai 180 milioni di euro. L’affare decollerà?

La nostra opinione : Dopo Hazard e Jovic, il Real Madrid vuole completare il proprio attacco con un altro big di caratura internazionale: Neymar, vecchio pallino di Florentino Perez. Trattare col PSG però non è affatto semplice e l’impressione è che il braccio di ferro sarà serrato. Anche se a differenza degli anni passati, il club parigino potrebbe prendere più in considerazione l’idea di privarsi del proprio asso... In caso di rottura fra Neymar e il PSG però è possibile anche che il Barcellona entri a gamba tesa nell’affare ed ingaggi un braccio di ferro coi Blancos.