Edicola: De Ligt chiama Sarri, la Juve vuole anche Zaniolo. El Shaarawy saluta Roma e vola in Cina

De Ligt telefona a Sarri, la Juve vuole pure Zaniolo

Nuovi dettagli nella telenovela De Ligt-Juventus: secondo Tuttosport il difensore centrale olandese ha telefonato a Maurizio Sarri e i due hanno avuto una chiacchierata in inglese per capire nei dettagli il suo ruolo negli schemi del tecnico, un dialogo che ha stupito lo stesso Sarri e che inevitabilmente aumenta le possibilità che si chiuda positivamente la trattativa con l'Ajax. Resta aperto anche il fronte Zaniolo: per il Corriere dello Sport la Roma non ha proposto il rinnovo di contratto e così il talento 20enne si guarda in giro, con la Juventus destinazione preferita.

La nostra opinione: aldilà di quello che può essere il lato mediatico e narrativo dell'episodio, la chiamata di De Ligt a Sarri è un chiarissimo segnale che il difensore olandese ha in testa solo e soltanto la Juventus, la sua volontà è chiara e di conseguenza questo porta a pensare che l'affare verrà fatto, seppur senza eccedere con la fretta. Inoltre sottolinea la caratura umana e professionale del ragazzo, merce rara nel panorama calcistico mondiale. Anche per Zaniolo la volotà del giocatore sarà fondamentale in caso la Roma decida davvero di cederlo: il ragazzo non si sente parte del progetto e vuolo vestire il bianconero, anche se resta forte la concorrenza del Tottenham.

El Shaarawy vola in Cina e firma per lo Shanghai Shenhua

Nuova avventura per Stephan El Shaarawy: il 'Faraone' saluta la Roma e si trasferisce in Cina. Secondo il Corriere dello Sport la trattativa tra i giallorossi e lo Shanghai Shenhua è ripartita tre giorni fa e si è arrivati ad un'intesa: al club di Pallotta 15 milioni di euro più bonus, all'esterno un ricchissimo contratto triennale da 50 milioni complessivi. Restano da limare gli ultimi dettagli ma l'affare è fatto, una cessione quasi obbligata per non perderlo a zero tra un anno. Per la sostituzione si parla del brasiliano Taison, già con Fonseca allo Shakhtar Donetsk.

La nostra opinione: fa rumore quando un giocatore di 26 anni, che sta entrando adesso nel pieno della maturità calcistica, decide di andare in Cina. Però l'offerta era troppo allettante, sia per El Shaarawy, sia per la Roma, che temeva di perderlo a zero tra anno e soprattutto di vederlo in una rivale in Serie A, Juventus o magari Napoli. Il 'Faraone' proverà questa nuova avventura anche se non ci sarebbe da stupirsi di rivederlo tra magari 12 mesi in Italia con un'altra maglia.

Fiorentina: Benedetto o Hernandez per l'attacco, tensione Veretout

Tensione in casa Fiorentina per la situazione Veretout: come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista si è presentato nel ritiro di Moena col resto del gruppo per evitare la rottura col club ma, rispetto agli applausi per i compagni, lui ha trovato solo fischi e insulti. E' chiaro che vuole andare via, la Roma insiste, il Milan prova ad inserire Biglia che però non convince: sarà testa a testa fino alla fine. Intanto la Fiorentina cerca un attaccante: per il Corriere dello Sport i favoriti sono Benedetto del Boca Juniors e il 'Chicharito' Hernandez del West Ham.

La nostra opinione: non ci sono soluzioni al caso Veretout, il centrocampista ha rotto con l'ambiente e andrà via. Sta alla Fiorentina capire quale sia la proposta migliore, chi si avvicina di più alla richiesta di 25 milioni: il Milan offre 15 milioni o 13 più Biglia, il Napoli propone scambio alla pari con Ounas, la Roma Defrel più 7 milioni. Per l'attacco serve un bomber di peso ed esperto da affiancare Simeone e si valuta la pista sudamericana: Hernandez è un profilo di sicuro valore con un curriculum importante, è in scadenza di contratto e potrebbe essere affascinato dall'Italia, Benedetto invece sarebbe alla prima esperienza europea però vede la porta (39 reti col Boca) e su di lui c'è anche il Marsiglia.