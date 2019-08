Edicola: Dybala sempre più lontano dalla Juventus, Sanchez-Inter si chiude lunedì

Dybala e la Juventus sono sempre più lontani

Tuttosport dedica ampio spazio all'esclusione di Paulo Dybala, finito in panchina per fare posto a Higuain nella prima partita ufficiale della nuova Juventus di Sarri. E mentre in casa bianconera si assicura che la panchina dell'argentino è dovuta eclusivamente a motivi tattici e non a questioni legate al mercato, la realtà è che con il mercato ancora aperto tutto può ancora succedere. Sulla Joya rimane vivo l'interesse del PSG e soprattutto dell'Inter, come lo stesso Paratici lascia intendere: "Se e quando io e Marotta ci siederemo a un tavolo per discutere sarà sempre in maniera cordiale". Segnali di disgelo con i nerazzurri?

La nostra opinione. Paulo Dybala seduto in panchina al Tardini non poteva non fare rumore. A due settimane dalla chiusura del mercato, al di là delle dichiarazioni ufficiali il cui tenore è in un certo senso obbligato, è evidente che escludere la Joya dall'attacco titolare vada visto in un'ottica ben precisa: la sensazione, suffragata anche da Tuttosport, è che il centro del mondo in questi giorni sia Parigi. L'eventuale sblocco dell'affare Neymar potrebbe scatenare il classico effetto domino.

Sanchez-Inter, lunedì il giorno del sì

Trattativa che si può ormai definire agli sgoccioli quella tra il Manchester United e l'Inter per il trasferimento in maglia nerazzurra di Alexis Sanchez. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, lunedì sarà il giorno della verità con l'attaccante cileno pronto a imbarcarsi sul primo volo per Milano. Sembra sciolto definitivamente anche il nodo relativo all'ingaggio: Red Devils e nerazzurri si incontreranno a metà strada, e Marotta formalizzerà un'offerta di 5 milioni come contributo allo stipendio del giocatore.

La nostra opinione. Le schermaglie degli ultimi giorni tra United e Inter hanno solo rallentato una trattativa che alla fine andrà in porto. Sanchez non era nemmeno in panchina nella sfortunata gara persa 2-1 dai Red Devils a Old Trafford contro il Crystal Palace, Solskjaer non perde occasione di ribadire che il giocatore può partire e la volontà del diretto interessato appare chiarissima: sarà Inter, basta solo avere ancora un po' di pazienza.

Il Bologna è a un passo da Gary Medel

Rinforzo a centrocampo in vista per il Bologna che è ormai a un passo da Gary Medel. Il centrocampista ex Inter potrebbe arrivare già in città domani e firmare un contratto di due anni con opzione per il terzo: legato da un contratto con il Besiktas in scadenza a giugno 2020, Medel ha un cartellino dal costo decisamente abbordabile (tra i 3 e i 3,5 milioni di euro) e il Bologna sembra intenzionato ad accontentare le richieste economiche del giocatore il cui ingaggio si aggira sui 3 milioni netti annui.

La nostra opinione. Per caratteristiche, temperamento e leadership in mezzo al campo, Gary Medel possiede tutte le caratteristiche per fare parte di una squadra allenata da Sinisa Mihajlovic. In una squadra che dovrà lottare partita dopo partita un giocatore con l'esperienza del cileno non potrà che fare comodo. Non a caso La Gazzetta dello Sport riporta le parole del mitico Renato Villa, uno degli uomini simbolo della storia del Bologna: "L'eventuale suo acquisto sarà da applaudire, perché funzionale alle necessità di Sinisa e perché spero davvero che porti con sé quel tipo di calcio in cui dai sempre l'anima, un esempio per i più giovani".