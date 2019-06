E' il giorno di Sarri alla Juventus anche se Guardiola...

Il Corriere dello Sport è chiaro: "Sarri vede la Juventus". Il tecnico infatti è rientrato in Italia e ha fatto tappa a Milano, a Palazzo Parigi, sede meneghina del mercato bianconero: già oggi potrebbe esserci l'incontro tra Fabio Paratici, di rientro da Capri, e l'allenatore, per formalizzare l'accordo sulla base di un biennale da 6,5 milioni di euro a stagione, mentre l'agente di Sarri e l'intermediario Ramadani restano a Londro per definire gli ultimi dettagli della separazione dal Chelsea. Intanto resta viva la speranza di arrivare a Pep Guardiola in un mosaico con Pochettino al Manchester City: speculazioni non confermate che fanno impennare il titolo della Juventus in Borsa e a cui credono soltanto i mercati.

La nostra opinione: il rientro di Maurizio Sarri e la tappa a Milano sono un chiaro segnale che è imminente l'incontro con la Juventus. Ormai è solo questione di dettagli, di ore, forse qualche giorno, ma Sarri sarà il nuovo allenatore bianconero, aldilà dei rumors che restano vivi su Pep Guardiola ma che sono solo un'inutile distrazione. Una volta formalizzato l'accordo ci si potrà concentrare sul mercato, la priorità sembrano essere le corsie esterne, con Emerson Palimieri e l'inglese Trippier sulla lista al posto di Alex Sandro e Cancelo, giocatori con cui si può fare cassa.

Il Milan ha scelto Giampaolo: con lui arriva Praet

Paolo Maldini sembra aver detto sì a Ivan Gazidis per il ruolo di direttore tecnico e quindi può iniziare la costruzione del nuovo Milan. Secondo Tuttosport l'ex capitano ha scelto Marco Giampaolo per la panchina: il tecnico abruzzese si libererà dalla Sampdoria nei prossimi giorni e poi potrà firmare coi rossoneri dopo aver superato la concorrenza di De Zerbi, Di Francesco e Simone Inzaghi che rinnoverà con la Lazio. Insieme a Giampaolo da Genova potrebbe arrivare il talento belga Denis Praet, elemento che può giocare sia da mezz'ala, sia da trequartista, sia all'occorrenza da punta esterna. Poi ci sarà da chiarire la questione sui big Donnarumma, Suso e Romagnoli: in caso di offerte irrinunciabili potrebbero partire.

La nostra opinione: i pezzi del puzzle sono pronti a sistemarsi in casa Milan. La decisione di Paolo Maldini sembra ormai quella di restare e avere un ruolo primario, centrale, nelle scelte sul mercato, e da lì inizierà la costruzione del nuovo corso. Il primo punto riguarda la panchina e ormai pare che Marco Giampaolo sia il preferito, il primo nome sulla lista, un tecnico che avrà la grande occasione di misurarsi in una big del campionato. Poi ci sarà il mercato: i nodi riguardanti i big vanno sciolti il prima possibile, dopo di che si dovrà pensare a come sostituire i partenti ed eventualmente a come rinforzare una rosa che anche lo scorso anno si è mostrata scoperta in diversi reparti, centrocampo in primis. Praet è un nome interessante anche se non sarà semplice strapparlo alla Sampdoria a poco prezzo.

Mihajlovic si sfila, Fonseca in pole per la Roma

Si restringe sempre di più la lista dei candidati alla panchina della Roma. Dopo i 'no' di Conte, Sarri e Gasperini, anche Mihajlovic si è tirato fuori dalla corsa dopo la brusca reazione dei tifosi giallorossi, contrari al suo arrivo. Secondo la Gazzetta dello Sport il preferito sarebbe a questo punto Paulo Fonseca, 46enne allenatore portoghese che ha fatto bene nelle ultime stagioni allo Shakhtar Donetsk in Ucraina, dove ha ereditato il posto che fu di Mircea Lucescu. Il lusitano è il primo nome del dg Baldini mentre il ds "in pectore" Petrachi spingerebbe per De Zerbi del Sassuolo, un allenatore giovane, con idee, polso e che conosce la Serie A.