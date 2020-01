Edicola: fuori Young (Inter) dentro Emre Can (Juve), Manchester United attivo in Italia

Inter-Young, è lui l’alternativa ad Alonso

Lanciata già nel corso della scorsa serata, la notizia è ripresa praticamente da tutti i quotidiani: Ashley Young potrebbe essere l’alternativa a Marcos Alonso. Lo spagnolo costa troppo ed ecco dunque l’ipotesi per il 34enne difensore del Manchester United, in scadenza con i Red Devils.

La nostra opinione. Non esattamente un colpaccio. Conte avrebbe bisogno di gente fresca. Questo pare un ripiego veramente di medio-basso valore. Young è senza dubbio un giocatore di enorme esperienza e ha vinto tantissimo in carriera, ma per il cambio di passo l’Inter dovrebbe guardare altrove.

Emre Can, il Man United resta alla finestra

Tolto dal mercato da Paratici, Tuttosport afferma invece che per Emre Can c’è l’interesse del Manchester United. Il club inglese sta valutando vari profili, tra cui quello del centrocampista tedesco. La Juventus però chiede almeno 30 milioni e per ora non è arrivata alcuna proposta ufficiale.

La nostra opinione. Con Sarri non trova spazio e probabilmente non lo troverà nemmeno in futuro, visti anche i tentativi di trasformare Bernardeschi in una mezz’ala. Se davvero lo United arrivasse con 30 milioni la Juventus potrebbe pensarci sul serio: arrivato a parametro zero, sarebbe comunque una plusvalenza a bilancio. Probabilmente è un giocatore che vale assai di più di quella cifra, ma continuando a non giocare la svalutazione futura potrebbe anche essere maggiore.

Barrow-Ibanez, asse Bologna-Atalanta

Mihajlovic in pressing sulla società per due rinforzi di potenziale spessore: il difensore Ibanez e l’attaccante Musa Barrow, entrambi dell’Atalanta. Il Corriere dello Sport sottolinea però come le richieste della Dea siano irremovibili: 15 milioni per Barrow, 8 per Ibanez. Un problema per il Bologna, con Saputo che a gennaio ha già fatto sapere come il Bologna non si imbarcherà in questo tipo di operazioni, ma solo in eventuali prestiti con obbligo di riscatto poi a giugno. Oggi un nuovo incontro tra le due parti.

La nostra opinione. Sarebbero davvero due rinforzi mica male per il Bologna. Ibanez come alternativa al non sempre impeccabile Bani e Barrow che davanti serverebbe come l’acqua a un Bologna che di una vera punta avrebbe proprio bisogno. Occhio perché su Barrow però c’è anche il Torino e il Besiktas.