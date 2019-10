Edicola: Ibrahimovic al Napoli si può fare, ma lo svedese deve ridursi lo stipendio

Ibrahimovic al Napoli, ecco le cifre

Secondo la Gazzetta dello Sport la pista che conduce Zlatan Ibrahimovic verso il Napoli è concreta e non può essere archiviata come una semplice suggestione. Il nodo principale è rappresentato dall'ingaggio in quanto lo svedese, che lo scorso 3 ottobre ha compiuto 38 anni, dovrà "accontentarsi" di uno stipendio più basso rispetto a quello percepito dai Los Angeles Galaxy dove attualmente guadagna 7,2 milioni di dollari pari a circa 6,5 milioni di euro: De Laurentiis è pronto a offrire un contratto di un anno e mezzo a partire da gennaio a 4 milioni di euro a stagione.

La nostra opinione. Dal punto di vista tattico inserire un giocatore come Ibrahimovic rappresenterebbe un dolcissimo problema per Ancelotti, che avrebbe a disposizione una freccia in più (e che freccia) al proprio arco. I dubbi sull'operazione sono di natura anagrafica (38 anni non sono pochi) e legati all'armonia dello spogliatoio: l'eventuale arrivo di Ibrahimovic comporterebbe inevitabilmente la cessione di un attaccante (Milik il maggiore indiziato).

Mandzukic-Manchester United, ci siamo

Mario Mandzukic e il Manchester United sono sempre più vicini. Come evidenzia Tuttosport l'attaccante croato, fuori dal progetto tecnico della Juventus di Sarri, si trasferirà con ogni probabilità in Premier League durante la prossima finestra invernale di mercato. Sull'affare c'è già un'ampia intesa tra i due club e per il giocatore è pronto un ingaggio da 173mila euro a settimana. Con una suggestione: Mandzukic ai Red Devils potrebbe ritrovare (un giorno nemmeno troppo lontano) Massimiliano Allegri.

La nostra opinione. Dal punto di vista economici il trasferimento di Mandzukic al Manchester United sarebbe un affare per entrambi i club. La Juventus si libererebbe di un ingaggio pesante da 5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2021, i Red Devils troverebbero un degno erede di Lukaku oltre che un rinforzo di sicura affidabilità ed esperienza. Ragioni, queste, che spingono verso una fumata bianca sempre più probabile.

Dybala e quel tentativo disperato del PSG

Il Corriere dello Sport rivela un retroscena di mercato legato a Paulo Dybala, eroe di Champions in casa Juventus dopo la doppietta in 2 minuti rifilata martedì sera alla Lokomotiv Mosca. Negli ultimi giorni della sessione estiva, quando era ormai chiaro che il Barcellona non sarebbe riuscito ad arrivare a Neymar, il Paris Saint Germain avrebbe tentato in extremis di convincere i bianconeri a lasciar partire la Joya offrendo 5 milioni di euro per il prestito. Una formula, questa, che non aveva riscosso grande gradimento alla Continassa: la Juve avrebbe sì acconsentito alla partenza dell'argentino, valutato 80 milioni, ma solo a titolo definitivo.

La nostra opinione. Il blitz di fine agosto del PSG è l'ulteriore conferma di come la storia calcistica di Paulo Dybala possa essere paragonata alle montagne russe, almeno relativamente agli ultimi 3 mesi. Da esubero di lusso con le valigie in mano, l'argentino è diventato un punto fermo della squadra di Sarri a suon di gol pesanti e prestazioni. E il merito - va detto - è soprattutto suo: voleva rimanere, è rimasto e si è ripreso la Juventus.