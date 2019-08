Edicola: Icardi-Inter, si va per vie legali? Napoli, si riapre la pista James Rodriguez

Icardi-Inter, muro contro muro: si va per vie legali?

Il caso Icardi-Inter rimane esplosivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo la presa di posizione del presidente Zhang che ha negato qualsiasi forma di apertura nei confronti dell'ex capitano, le possibilità di una cessione dell'argentino sembrano paradossalmente diminuire. L'Inter spera ancora, ma la dead line è venerdì e il tempo per chiudere un trasferimento del genere è davvero poco. Ecco, quindi, che tra i possibili scenari si staglia all'orizzonte quello peggiore, che porta dritto alle vie legali. La società nerazzurra - come precisa il quotidiano milanese - non esclude l'ipotesi di dover affrontare una causa per mobbing. "L'obiettivo di Icardi - si legge - sarebbe quello di ottenere la risoluzione del contratto così da essere poi libero di scegliere eventualmente il proprio futuro".

La nostra opinione. Quella di Icardi è una matassa difficissima da sbrogliare e che non ha precedenti nella storia della Serie A: vie d'uscita al momento non se ne vedono e il finale può essere scritto in svariati modi. Tuttavia, tra gli scenari possibili, quello che conduce alle vie legali rimane ancora il più lontano: si fa davvero fatica a immaginare che l'ex capitano forzi a tal punto la situazione. Dall'altro lato è anche vero che il mercato è agli sgoccioli e le possibilità di vedere Icardi in rosa almeno fino a gennaio aumentano: davvero una situazione paradossale.

Napoli, si riaccende la pista James Rodriguez. E Llorente...

Tuttosport dedica ampio spazio alle manovre di mercato del Napoli. Il primo fronte caldo è quello di James Rodriguez: il Real Madrid potrebbe infatti lasciar partire il colombiano (infortunato) che approderebbe in maglia azzurra in prestito secco senza obbligo di riscatto e con il semplice pagamento dell'ingaggio. Trattativa avanzata anche per Fernando Llorente: per l'ex Tottenham, piano B considerata l'impossibilità di arrivare a Icardi, è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo e ingaggio a 2,5 milioni a stagione.

La nostra opinione. Un attaccante di peso come Llorente, punto di riferimento offensivo che offrirebbe la possibilità di variare lo spartito a livello tattico, farebbe davvero comodo al Napoli di Ancelotti: l'acquisto dello spagnolo avrebbe perciò una logica comprensibile. Più complicato, invece, inquadrare James Rodriguez: al di là delle indubbie doti tecniche del colombiano, gli azzurri sovrabbondano di mezze punte ed esterni, ragion per cui il suo acquisto non appare una priorità.

Roma: in attacco è in arrivo Kalinic

Il compito di recitare il ruolo di vice Dzeko in casa Roma toccherà con ogni probabilità a Nikola Kalinic. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il 31enne attaccante croato ex Fiorentina e Milan (attualmente all'Atletico Madrid) sarebbe ormai pronto a tornare in Italia: i giallorossi lo preferiscono a Mariano Diaz (Real Madrid) perché ha un ingaggio più basso e perché, oltre ad agire da punta centrale, potrebbe adattarsi a giocare anche da esterno sinistro nel 4-2-3-1 di Paulo Fonseca.

La nostra opinione. A 31 anni e reduce da due esperienze tutt'altro che esaltanti con il Milan e l'Atletico Madrid, Nikola Kalinic è un giocatore che vive ormai da tempo una preoccupante fase calante. Anche dal punto di vista caratteriale non sembra il giocatore più semplice da gestire (vedi la fallimentare esperienza ai Mondiali di Russia 2018 dove venne cacciato dalla Croazia). Ragioni, queste, che fanno pendere la bilancia verso un deciso no in merito al suo possibile acquisto. Probabilmente la Roma spera di ridargli le giuste motivazioni sgravandolo da qualsiasi tipo di pressione: basterà?