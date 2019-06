Edicola: il Milan irrompe su Barella, il Napoli sogna Icardi, Neymar divorzia dal PSG

Derby Milan-Inter per Barella?

Per Pietro Guadagno del Corriere dello Sport il Milan si sarebbe inserito nella corsa per arrivare al forte centrocampista di Cagliari e Nazionale Nicolò Barella: secondo il quotidiano sportivo la carta decisiva potrebbe essere legata alla contropartita tecnica Patrick Cutrone, valutato circa 30 milioni dalla società rossonera. Il Milan offrirebbe dunque al club isolano l’attaccante italiano più un conguaglio di circa 20 milioni mentre l’Inter è ferma a 35 milioni con uno stallo per quel che concerne le contropartite tecniche (giovani sostanzialmente di cui non si vorrebbe privare).

La nostra opinione: Stupirebbe l’acquisto di Barella da parte di un Milan destinato a puntare sui giovani, sì, ma non così affermati e cari come il centrocampista del Cagliari. Pare anche eccessiva la valutazione di Cutrone, profilo appetibile per gli isolani ma che di certo al momento non può valere 30 milioni per quanto mostrato sinora. L'Inter rimane ancora la destinazione più credibile per il 22enne cagliaritano.

Napoli, pazza idea Icardi

Il sogno del Napoli si chiama Mauro Icardi, secondo Mimmo Malfitano della Gazzetta dello Sport. I partenopei sarebbe disposti a riconoscere al giocatore un inaggio da 7 milioni più bonus a stagione e per il cartellino potrebbero spingersi sino a 60/70 milioni di euro; non resta che convincere il giocatore in primis - Ancelotti avrebbe bisogno di uno con le sue caratteristiche per compiere il salto di qualità definitivo – e poi l’Inter che si sarebbe già vista recapitare un “niet” per l’inserimento di Zielinski o Fabian Ruiz nell’affare.

La nostra opinione: La volontà del giocatore, il nodo pare proprio quello perchè qualora dovesse lasciare l’Inter la destinazione preferita da Icardi sembrerebbe essere la Juventus Campione d’Italia. Di certo Napoli sarebbe una sfida intrigante per Maurito e per la sua carriera da rilanciare, Wanda Nara farebbe bene a pensarci perché stavolta Aurelio De Laurentiis parebbe intenzionato ad aprire il portafoglio per fare un grosso regalo alla piazza.

Neymar vuole lasciare Parigi

Da un lato Neymar vuole lasciare il campionato francese per tornare a destreggiarsi in un torneo più competitivo, dall’altro mister Tuchel vuole giocatori giovani e affamati. Sport quest’oggi esce con la notizia della richiesta di “O’Ney” di esser ceduto. Il Barcellona attende alla finestra, senza voler forzare nè iniziare una trattativa quando il giocatore di fatto non è ancora sul mercato: in Catalogna si vuole evitare un altro contenzioso con il club parigino. Neymar, in ogni caso, la destinazione la gradirebbe eccome.

La nostra opinione: Alla luce del momentaccio vissuto da Neymar, non ci sembra assurdo che valuti possibili cambiamenti. La sua esperienza al PSG finora è stata luci e ombre, con il brasiliano perennemente infortunato nei momenti topici della stagione: il suo lavoro sotto la Tour Eiffel non può certo dirsi concluso, ma evidentemente le motivazioni stanno a zero e l’orgoglio non batte colpo. Meglio dunque per lui tornare nell’amata Catalogna piuttosto che trascinare il PSG verso l’agnognata Champions, a patto che il Barcellona raccolga il denaro necessario per formulare la maxi offerta (potrebbero anche “bastare” 150 milioni per il cartellino allo stato dell'arte).