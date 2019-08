Edicola: il Milan sogna Modric, Donnarumma parte? Inter-Juventus: scambio Icardi-Dybala

Milan: Modric rimane un sogno, ma...

In una squadra zeppa di giovani, un top player come Luka Modric sarebbe il profilo perfetto per il nuovo Milan di Giampaolo. L'approdo del centrocampista croato Pallone d'oro in carica, che il 9 settembre compirà 34 anni, è difficilissimo, ai limiti dell'impossibile. Tuttavia, come fa notare Tuttosport, gli indizi in questa direzione non mancano: dal like messo dal giocatore a un post del Milan che ricordava il successo di 8 anni fa a Pechino in Supercoppa italiana contro l'Inter, fino al tweet "Milano, destinazione dorata" di Vicente Azpitarte, il biografo del croato. Anche la Gazzetta dello Sport parla del sogno Modric ma a tinte più sfumate. Per arrivare a un top player il Milan ha bisogno di vendere: torna d'attualità la possibile partenza di Donnarumma con destinazione PSG, ma ai parigini servono almeno 50 milioni di euro.

La nostra opinione. L'ostacolo principale sulla strada che potrebbe portare Modric al Milan è rappresentato dall'ingaggio. Al Real Madrid il croato guadagna 12 milioni di euro a stagione, una cifra decisamente fuori dai parametri fissati da Elliott. E nemmeno la possibilità di proporre al giocatore un contratto più lungo (ad esempio un quadriennale) abbassando lo stipendio più basso convince più di tanto: Modric-Milan rimane al momento una suggestione, niente di più. Ai tifosi del Milan sognare non costa nulla, l'importante (come ripetono non appena ne hanno l'occasione sia Boban che Maldini) è non illudersi.

Dal duello alla possibile alleanza: Inter-Juventus, scambio Icardi-Dybala?

L'approdo di Romelu Lukaku all'Inter potrebbe scatenare un effetto domino sul fronte degli attaccanti. Secondo il Corriere dello Sport ancora una volta le protagoniste potrebbero essere Inter e Juventus che, dopo essersi contese l'attaccante belga, potrebbero sedersi intorno a un tavolo per pianificare lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. I bianconeri hanno bisogno di un centravanti titolare e potrebbero sferrare l'assalto decisivo a Icardi che, dal canto suo, continua a ribadire l'intenzione di non lasciare Milano. I rapporti tra i due club, tuttavia, non sono così distesi. Tutta questa voglia di vedere Dybala in maglia nerazzurra, sempre secondo il Corriere dello Sport, Paratici non ce l'ha.

La nostra opinione. Davvero complicato prevedere il finale della telenovela Icardi. Una cosa, però, è certa. Se oltre a Lukaku l'Inter dovesse riuscire ad acquistare anche Dybala, sfodererebbe un reparto d'attacco che (comprensivo di Dzeko) sulla carta sarebbe alla pari di quello della Juventus. Conte avrebbe a disposizione due attaccanti fisicamente potenti (Lukaku e Dzeko) e altrettanti più rapidi e fantasiosi (Lautaro e Dybala). Un reparto da scudetto.

Napoli su Everton, ma il Gremio spara altissimo

Mentre le trattative con il PSV Eindhoven per Lozano e James Rodriguez stentano a decollare, il Napoli pensa a un'alternativa: il club di De Laurentiis, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe presentato una prima offerta di 25 milioni al Gremio per Everton Sousa Soares, 23enne esterno d'attacco brasiliano che si è messo in luce nell'ultima edizione di Copa America. La distanza tra domanda e offerta, però, è ancora enorme: il club brasiliano ha appena rifiutato 45 milioni provenienti da un club cinese.

La nostra opinione. Imbastire una trattativa con il Gremio ad agosto inoltrato per un giocatore tutto da scoprire come Everton, è una scelta che comporta molti rischi per il Napoli. A questo bisogna aggiungere un dettaglio non da poco: come spesso accade quando si tratta con club brasiliani, bisogna fare i conti non solo con il club e il procuratore, ma anche con le società che detengono il cartellino del giocatore, la cui proprietà è suddivisa in capo a diversi soggetti. La conseguenza immediata è il lievitare del prezzo.