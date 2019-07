Edicola: il Napoli fa sul serio per Icardi, pronti 60 milioni. Juve: stretta finale per De Ligt

Il Napoli fa sul serio per Icardi: De Laurentiis potrebbe anche inserire Insigne

Non ci sono più dubbi: sarà duello Juventus-Napoli per Mauro Icardi. L'argentino lascerà l'Inter, ormai è quasi certo: la separazione non arriverà a breve, ma arriverà. Secondo La Gazzetta dello Sport gli azzurri fanno sul serio, Carlo Ancelotti ha dato l'input, ora De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per ingaggiarlo, magari inserendo nella trattativa Lorenzo Insigne, che piace a Conte, come riporta il Corriere dello Sport. I bianconeri restano favoriti grazie all'intesa col giocatore e con l'agente Wanda Nara ma ora pare che anche il Napoli possa diventare destinazione gradita.

La nostra opinione: ancora una volta Mauro Icardi è il protagonista del mercato estivo. L'arrivo di Conte all'Inter ha di fatto chiuso la sua esperienza in nerazzurro e si attende la cessione: la cosa interessante è che non c'è soltanto la Juventus, ma sembra davvero che il Napoli abbia intenzioni serie e voglia rivaleggiare per prendere "Maurito". Per De Laurentiis potrebbe diventare anche una questione di principio, oltre che puramente tecnica: strappare Icardi ai bianconeri diventerebbe anche una specie di "vendetta" dopo l'acquisto di Higuain da parte dei bianconeri qualche estate fa.

Juventus: stretta finale per De Ligt, il Barcellona molla

Il Barcellona si ritira ufficialmente e la Juventus ha il via libera per dare la spallata decisiva nella trattativa con l'Ajax per Matthijs De Ligt. Secondo Tuttosport i bianconeri restano fiduciosi perchè hanno l'accordo con il suo agente Mino Raiola e perchè hanno pronta una nuova offerta per chiudere il discorso e regalare a Sarri il forte difensore, magari per l'inizio del ritiro previsto per mercoledì prossimo. Il ds Paratici proverà ad arrivare alla soglia di 80 milioni di euro inserendo bonus, percentuali su rinnovi o future rivendite, e la richiesta di un pagamento dilazionato (per ora non la contropartita Kean): la sensazione è che l'affare si farà.

La nostra opinione: col Barcellona che si è defilato e il Paris Saint Germain che non ha mai dato l'impressione di voler affondare, la Juventus è ormai l'unica favorita per strappare De Ligt all'Ajax. I "Lancieri" stanno tenendo duro ma sanno loro per primi che arrivare ad un braccio di ferro non sarebbe utile a nessuno: il giocatore ha l'accordo coi bianconeri e vuole trasferirsi a Torino, gli stessi olandesi sanno che un'offerta del genere non è detto che ricapiti in futuro, quindi le tessere del puzzle si incastreranno. E' ormai solo questione di giorni ma Sarri avrà a disposizione De Ligt, considerato uno dei migliori difensori centrali al mondo.

Zaniolo si allontana dalla Roma: può rientrare nell'affare Higuain

Non solo Icardi: anche Higuain rientra nel ballo delle punte di questo calciomercato. Per il "Pipita" resta fortissimo l'interessa della Roma che si è esposta pubblicamente col nuovo ds Petrachi che ha addirittura parlato di un Batistuta bis per Gonzalo. Secondo il Corriere dello Sport la chiave per portare Higuain in giallorosso è l'inserimento di Nicolò Zaniolo, 20enne talento azzurro: il ragazzo non si sente al centro del progetto e di conseguenza non sembrano esserci le basi per un rinnovo del contratto. Lo scambio alla pari è impossibile, con un conguaglio a favore dei giallorossi si può fare.

La nostra opinione: lo scambio Zaniolo per Higuain più soldi va tenuto seriamente in considerazione e potrebbe anche soddisfare entrambe le parti. Perchè la Roma avrebbe il bomber che cerca per sostituire il partente Dzeko e perchè la Juventus avrebbe un altro talento su cui lavorare, uno dei migliori del panorama italiano. Inoltre i bianconeri hanno necessità di cedere il "Pipita" per liberare un posto e scaricare un ricco ingaggio, e dare l'assalto a Icardi; viceversa i giallorossi massimizzerebbero la cessione di un ragazzo che, seppur molto talentuoso, non sembra felice a Roma e ha già deciso che il suo futuro è a Torino.