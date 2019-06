Inter e Juventus ballano il tango: al vaglio lo scambio Dybala-Icardi

Torna di moda l'idea di scambio Icardi-Dybala tra Inter e Juventus! Secondo la Gazzetta dello Sport i due club potrebbero aprire un dialogo per favorire un affare che a livello economico soddisferebbe entrambe e permetterebbe di sistemare i bilanci: non è un mistero che Icardi voglia vestire il bianconero mentre Paulo è il primo nome sulla lista di Antonio Conte per rinforzare il proprio attacco. Di contro va considerato che non c'è un rapporto idilliaco tra i dirigenti, quelli dell'Inter non vorrebbero dare Icardi e quelli della Juventus sono restii a cedere Dybala a Conte, oltre tutto Paulo preferirebbe restare a Torino vista la partenza di Allegri. Senza dimenticare che per accogliere Maurito i bianconeri dovrebbero prima liberarsi di Higuain e possibilmente Madzukic.

La nostra opinione: la trattativa avrebbe un senso anche se più per ragioni economiche che non per questioni tecniche. Certamente all'Inter andrebbe benissimo perchè in un solo colpo si libererebbe di Icardi, ormai ai margini dello spogliatoio e non gradito da Antonio Conte, e acquisirebbe un talento duttile e perfetto per gli schemi del nuovo allenatore come è appunto Dybala. Sul fronte Juventus invece ci sono molti tasselli da sistemare, forse troppi, per chiudere lo scambio: Icardi non sembra accoppiarsi bene con Ronaldo, in quel ruolo i bianconeri hanno Mandzukic, Kean e tornerà Higuain, in più Dybala potrebbe essere ideale per il 4-3-3 di Sarri e lo stesso argentino non ha tutta questa voglia di andare via.

Ok il summit col Chelsea: Sarri è libero per la Juventus

Maurizio Sarri è libero! Questo il titolo di Tuttosport che apre parlando dell'esito positivo del summit a Londra tra gli agenti del tecnico ex Empoli, con in testa Fali Ramadani, e l'entourage del Chelsea, guidato da Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich. Il club londinese ha dato l'ok alla risoluzione del contratto di Sarri, c'è un clima disteso, la vittoria dell'Europa League ha certamente aiutato, i Blues hanno già il sostituto, ovvero Frank Lampard, e quindi già la prossima settimana la Juventus potrebbe parlare e accordarsi con l'ex allenatore del Napoli. Sembra inoltre che il Chelsea non chiederà un indennizzo ma potrebbero comunque esserci degli affari fra i due club: i nomi principali sono quelli di Higuain, che potrebbe tornare a Torino, e quello di Emerson Palmieri, già in passato nel radar bianconero.

La nostra opinione: la giornata di ieri è stata decisiva, Sarri sarà l'allenatore della Juventus nonostante restino vive altre piste "fantasiose" che portano a Guardiola e Klopp. Il Chelsea si è ammorbidito notevolmente, la vittoria dell'Europa League è stata determinante per dare più forza allo stesso tecnico e al suo entourage, e lo stesso club inglese non ha interesse a portare avanti un tira e molla che non gioverebbe a nessuno. Sarri si è promesso alla Juventus e vuole tornare in Italia, i Blues ripartiranno da una bandiera come Frank Lampard e, se il mercato restasse bloccato come potrebbe accadere, i bianconeri potrebbero lasciare a Londra Higuain e non insistere per Emerson Palmieri. Tutti contenti insomma, da Agnelli ad Abramovich passando per la "zarina" Granovskaia.

Maldini dirà sì a Gazidis: il nuovo Milan riparte da Giampaolo

Weekend decisivo per il futuro del Milan targato Ivan Gazidis. Secondo il Corriere dello Sport Paolo Maldini dirà sì, assumerà la carica di direttore tecnico e avrà libertà di manovra per iniziare la ricostruzione. Si parla di "dialogo aperto e costruttivo" tra le parti, l'ex capitano rossonero ha grande voglia di mettersi all'opera e avrà al suo fianco gli ex compagni Billy Costacurta e Angelo Carbone, il primo come team manager, il secondo come responsabile del settore giovanile. E poi ci sarà la scelta dell'allenatore: il preferito di Maldini è Marco Giampaolo, ormai ex della Sampdoria, liberato senza problemi da Ferrero, che ha battuto la concorrenza di Simone Inzaghi e De Zerbi.