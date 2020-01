Edicola: Inter-Eriksen è il momento della verità. Il Bayern Monaco sogna il ritorno di Douglas Costa

Inter, fra Eriksen e Chong: è il momento della verità

E’ sempre l’Inter la squadra più attiva sul mercato. I nerazzurri, che oggi ufficializzeranno l’arrivo di Victor Moses, contano di accelerare per l’arrivo di Eriksen, che stasera è convocato per la sfida contro il Norwich e dovrebbe scendere in campo. Secondo la Gazzetta l’Inter è a un passo dal traguardo coi nerazzurri pronti al rilancio decisivo. La sensazione è che a 18 milioni con bonus si possa chiudere e regalare a Conte il centrocampista di qualità tanto bramato. Parallelamente il tandem Marotta-Ausilio lavora anche per l’olandese Tahith Chong in scadenza con lo United. L’Inter sfida la Juve per accaparrarselo a costo zero. La concorrenza è serrata ma i nerazzurri appaiono in vantaggio e pronti ad accapararsi questo 20enne molto promettente.

La nostra opinione : E’ venuto il momento di agire in casa nerazzurra. Il tira e molla con Eriksen sta ormai durando da troppo tempo ed è giunto il momento di chiudere questa estenuante trattativa regalando a Conte un giocatore chiave nella rincorsa allo scudetto e al popolo nerazzurro una stella capace di risollevare il morale dopo i due recenti pareggi in campionato, che hanno rallentato la cavalcata tricolore e la rincorsa alla Juventus. Chong è un colpo in prospettiva che ricorda quello che Marotta fece ai tempi con la Juve con Pogba, se poi il valore del giocatore risulterà il medesimo allora per l’Inter l’affare sarà davvero grande. Parallelamente alle operazioni in entrata l’Inter deve anche chiudere cessioni importanti: da Gabigol a Politano passando per Lazaro, è il momento di fare i fatti.

Fra Januzaj e Dani Olmo: il Milan ci prova ma occorre vendere

Il Milan prima del 31 gennaio vuole regalare a Pioli un esterno d’attacco ma prima deve provare a cedere. Gli indiziati a partire sono Piatek, Paquetà e Suso ma monetizzare non è semplice come spiega il Tutto Sport. Per il polacco e il brasiliano non ci sono spasimanti all’orizzonte mentre qualche interesse in più lo genera Suso, che piace a Siviglia e Valencia ma non hanno ancora avanzato alcuna proposta ufficiale. In entrata l’idea dei rossoneri è quella di puntare su Dani Olmo o Januzai. Sullo spagnolo, in scadenza nel 2021, i rossoneri devono guardarsi dal Red Bull Lipsia che sarebbe pronto ad avanzare una proposta alla Dinamo Zagabria, entro il 31 gennaio, mentre Januzai (che piace anche alla Roma) il Milan spera di strappare un prestito con diritto di riscatto.

La nostra opinione: Il Milan più che per gennaio deve iniziare a ragionare in chiave giugno. Con l’arrivo di Ibrahimovic e Kjaer, i rossoneri hanno aggiustato la squadra trovando nuove certezze tattiche. Ora servirebbe solo trovare acquirenti per qualche giocatore ormai ai margini ma non è affatto semplice e con soli nove giorni al gong del calciomercato invernale piazzare Piatek, Suso e Piatek senza affidarsi ad operazioni in prestito non è semplice... Parlando di giugno, Dani Olmo è un buon nome per il Milan del futuro e chiuderlo già oggi sarebbe un bel colpo anche se servono 30 milioni di euro. Il Lipsia però è un osso duro ed è pronto a garantire soldi alla Dinamo Zagabria già a gennaio. Sarà un bel braccio di ferro ma il Milan può provare ad arrivare su Olmo grazie al fascino di Milano e della storia rossonera e ai buoni rapporti che Boban può vantare con la dirigenza della Dinamo Zagabria.

I senatori del Bayern Monaco chiedono di riprendere Douglas Costa

Clamorosa indiscrezione di Sport Bild che nell’edizione odierna parla di un possibile ritorno di Douglas Costa al Bayern Monaco. Secondo il quotidiano sportivo tedesco i senatori del club bavarese, che comprende Neuer, Müller, Alaba, Kimmich e Lewandowski, hanno raccomandato ai dirigenti di riprendere Douglas Costa in quanto ritengono che sarebbe il rinforzo ideale per il mercato invernale. Il problema è che la Juventus non si vuole privare dell’esterno brasiliano e che i bavaresi potrebbero fare l’affare solo in prestito.

La nostra opinione: Dopo l’addio di Robben e Ribery, il club bavarese ha necessità di trovare un esterno esperto per alzare il livello tecnico e Douglas Costa sarebbe l’innesto ideale, in quanto conosce perfettamente le dinamiche dello spogliatoio del Bayern. Il problema è che la Juventus non è intenzionata a privarsi di alcun titolare rinforzando una rivale credibile per la Champions League, meno che meno in prestito. Insomma per il club tedesco Douglas Costa resterà, per il momento, solo una suggestione.