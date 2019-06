Edicola: Inter, via Nainggolan e dentro bomber Pépé? Benatia pronto al ritorno alla Juventus

Inter, dentro Pépé....

Fari puntati, in casa nerazzurra, sul forte attaccante esterno del Lilla Nicolas Pépé, classe 1995 autore di 22 reti nell’ultima Ligue 1. La dirigenza nerazzurra pensa si possa adattare perfettamente al calcio di Antonio Conte e, di concerto con il tecnico, prepara l’assalto. Secondo la Gazzetta dello Sport l’offerta da 70 milioni di euro di cui parlava l’Equipe non esiste, l’interesse reale per il giocatore invece sì. Eccome.

La nostra opinione: Il ragazzo ivoriano è esploso nell’ultima Ligue 1 ed è ovvio che su di lui ci siano i fari delle grandi d’Europa e non solo dell’Inter (su tutti Liverpool e Manchester United). Può giocare anche nel 3-5-2 pur essendo esterno d’attacco e megli di lui nell’ultima Ligue 1 ha fatto solo Mbappe. Un profilo da Inter, pensiamo.

... E fuori Nainggolan?

Inter particolarmente attiva anche nel mercato in uscita, visto che secondo il Corriere della Sera Radja Nainggolan non rientrerebbe nei piani di Conte: il “Ninja” potrebbe addirittura tornare alla Roma ma una cosa è certa, Marotta non potrà permettersi minusvalenze.

La nostra opinione: Il belga non ha certo incantanto nel suo primo anno in nerazzurro (al netto del gol “Champions”) e in un’ottica di profondo restyling del reparto di centrocampo potrebbe essere sacrificato sull’altare del suo naturale erede Barella. A meno di 29 milioni, tuttavia, cedere il Ninja non sarebbe mai nella vita un’affare.

Juve, in attesa di Sarri torna Benatia?

Ore caldissime in casa bianconera: mentre si attendono novità sul fronte Sarri – con l’agente Ramadani attivissimo per sbloccare l’uscita dal Chelsea – tiene banco il mercato: secondo la Stampa per un Cancelo partente verso il dorato lido del Manchester City, c’è un Mehdi Benatia che potrebbe clamorosamente tornare in bianconero dopo gli ultimi sei mesi trascorsi in Qatar (13 presenze e 2 gol tra campionato e Champions asiatica).

La nostra opinione: Il motivo della partenza di Benatia era da ricercare negli screzi con Max Allegri dunque il ritorno alla base dopo la dipartita del tecnico toscano non è un’ipotesi da scartare a priori... Dopotutto il centrale marocchino sarebbe in ogni caso una valida alternativa per il reparto difensivo bianconero.