Sarri, "Yes Ju can"

Secondo Tuttosport tra mercoledì e giovedì della settimana prossima Maurizio Sarri sarà ufficializzato ocme nuovo allenatore della Juventus. Il Chelsea darà il via libera perchè in quella direzione sembrano procedere i contatti tra la dirigenza dei Blues e l’entourage dell’allenatore toscano nato a Napoli. Del resto anche ieri lo stesso allenatore lo ha confermato confidando a un tifoso in quel di Pistoia: “Se il Chelsea mi libera vengo alla Juventus”.

La nostra opinione: Sì, il Chelsea libererà Sarri e la Juventus annuncerà a stretto giro di posta il nuovo allenatore. Siamo ormai ai proverbiali “ultimi dettagli” da limare, ma il tecnico parla già da bianconero. I romantici si mettano l’anima in pace, l’oppositore sta per passare al governo. Questo è il calcio contemporaneo, bellezze...

Inter-Dzeko, la svolta

Secondo il Corriere dello Sport Inter e Roma avrebbero trovato un’intesa di massima per il passaggio a Milano dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko. Se l’offerta di Ausilio (10 milioni) era a tutti gli effetti molto lontana dalla domanda giallorossa (18-19 milioni), l’inserimento come contropartita tecnica del bomber della Primavera Merola potrebbe seriamente fare la differenza.

La nostra opinione: L’asse Inter-Roma continua a essere molto prolifico in sede di calciomercato. Se l’Inter ha bisogno di calciatori fatti e finiti per tentare di vincere qualcosa nell’immediato, la Roma continua a interessarsi ai giovani in qualità di cantiere aperto. L’affare Dzeko è prossimo a una conclusione positiva e Conte da lontano gongola visto che stravede per il lungagnone bosniaco.

Tare-Milan, brusca frenata

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan dovrà correggere il tiro per quel che concerne il direttore sportivo visto che Lotito pare intenzionato a bloccare il ds della Lazio Tare fino al 2023 con tanto di raddoppio dell’ingaggio. La rosea riporta il casting rossonero: Osti, Sartori e Massara i nomi più papabili.

La nostra opinione: Le sirene rossonere hanno giovato in primis allo stesso Ighli Tare che vedrà il suo ingaggio sensibilmente ritoccato. Quanto al Milan, dovrà virare su un nome dal curriculum meno sfolgorante del dirigente albanese. Al netto del toto-nomi sicuramente al Milan serve una figura di sicuro affidamento e comprovata esperienza in quel ruolo dopo gli ultimi esperimenti fallimentari.