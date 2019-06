Juventus, con Sarri arrivano Koulibaly e Icardi?

La stragrande maggioranza della stampa sportiva e generalista ha ormai pochi dubbi, Maurizio Sarri sarà il successore di Allegri e il prossimo allenatore della Juventus. Il 60enne tecnico originario di Bagnoli si libererà dal chelsea al più tardi entro fine settimana e firmerà un triennale con il club bianconero. Il Tutto Sport ipotizza anche il primo regalo che il club potrebbe fare a Sarri: ricongiungere l’ex condottiero del Napoli a Kalidou Koulibaly. Un’operazione molto ostica perché il difensore senegalese è legatissimo alla causa partenopea e soprattutto perché ha una clausola di 100 milioni di euro valida solo per l’estero. Repubblica si sbilancia anche per un altro arrivo quello di Mauro Icardi, che secondo il quotidiano sbarcherà a Torino o con uno scambio con Dybala o per cash.

La nostra opinione : Ormai in questo calciomercato in cui la realtà supera addirittura la fantasia è difficile mettere la mano sul fuoco riguardo a una trattativa. Nessuno si immaginava che la Juventus per sostituire Allegri potesse prendere, seriamente in considerazione, l’idea di puntare su Sarri: la nemesi di Allegri e il Comandante del Napoli che ha conteso ai bianconeri lo scudetto per tre stagioni ed invece lo sbarco del tecnico toscano viene dato da quasi tutto sempre più probabile. Abituato a lavorare con giocatori fidati e che conoscono il proprio credo, è probabile che in questa sua nuova esperienza chieda di poter avere con sé gente fidata: quando andò al Napoli chiese di poter avere con sè Valdifiori e Hysaj, lo scorso anno quando il Chelsea lo seguì il metronomo Jorginho. In questa incarnazione juventina, l’indiziato potrebbe essere Koulibaly che però in questi anni a Napoli è diventato più che un pilastro, un vero e proprio simbolo. Insomma appare complicato ipotizzarlo alla Juventus e anche il Napoli potrebbe alzare un muro evitando un nuovo caso Higuain. Più plausibile invece l’ipotesi Icardi, il centravanti interista già nella passata stagione era stato nel mirino di Paratici e la svalutazione potrebbe far decollare questo clamoroso trasferimento. L’Inter però è difficile che possa prendere in considerazione qualsiasi offerta che non comprenda anche Dybala nell’affare... Staremo a vedere di sicuro, una volta ufficializzato il nuovo allenatore sarà più semplice capire le strategie sul mercato dei campioni d’Italia.

Milan, Maldini dice sì e il nuovo allenatore sarà Giampaolo

La Gazzetta dello Sport squarcia ogni dubbio: Paolo Maldini ha accettato la proposta di Gazidis e si è convinto a prendere la direzione dell'area tecnica del Milan. Sarà a capo di uno staff di fiducia e ha ricevuto tutte le rassicurazioni dall’ad rossonero riguardo autonomia e budget sul mercato. Con l’ex capitano nella stanza dei bottoni, il nuovo tecnico quasi certamente sarà Marco Giampaolo che, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe chiesto di avere alle proprie dipendenze Andersen e Praet. In uscita Gigio Donnarumma, sacrificato sull’altare del bilancio.

La nostra opinione : L’idea di ripartire da Maldini è rischiosa ma da un certo punto di vista anche suggestiva. Nella sua prima annata da dirigente in rossonero, l’ex bandiera si è mosso in simbiosi con Leonardo, ora dovrà lavorare da solo, cercando di ricostruire una squadra giovane ma competitiva e che riesca a fare meglio di quella che ha sfiorato la qualificazione in Champions League con Gattuso. Un compito durissimo... Paolo avrà bisogno di tanto pelo sullo stomaco e soprattutto del massimo sostegno della società nelle scelte, altrimenti il disastro potrebbe essere dietro l’angolo. Già la scelta di puntare su Giampaolo è di rotttura rispetto al passato: il tecnico abruzzese è alla prima esperienza sulla panchina di una big e - se non protetto a dovere – rischia di fare né più né meno la fine di Gasperini ai tempi della sua avventura all’Inter. Il Milan dovrà avere pazienza e soprattutto essere chiara in sede di mercato col popolo rossonero... Altrimenti il rischio di un altro anno tribolato è dietro l’angolo.

Chiesa al passo d’addio: è sfida Juventus-Inter

In attesa di capire le mosse di Commisso, Chiesa ha lanciato il proprio aut aut alla Fiorentina. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’esterno e capitano viola vuole spiccare il volo verso altri lidi e spera che la società non gli tarpi le ali. La base d’asta è di 70 milioni e due sarebbero le società pronte a contendersi il figlio d’arte: Juventus e Inter... Chi la spunterà?

La nostra opinione : A meno che Commisso non abbia argomenti particolarmente convincenti per provare a far cambiare idea a Federico Chiesa, il destino del numero 25 viola appare segnato. Nell’anno dell’Europeo, Chiesa non può permettersi di non maturare un’esperienza europea e non far parte di una delle big del calcio italiano. Inter e Juventus sono le due squadre che hanno il budget e gli argomenti per accontentare le richieste della Fiorentina. Dopo starà a Chiesa decidere, sulla carta la concorrenza in nerazzurro è meno serrata rispetto a quello che troverebbe a Torino... Però d’altro canto giocare insieme a CR7 non capita proprio sempre... Insomma staremo a vedere, di certo una cosa appare sicura: Chiesa il prossimo anno vestirà una nuova maglia.