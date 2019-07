Edicola: Juventus-De Ligt, si chiude; Icardi tra Torino e Napoli, Neymar rompe col PSG

De Ligt-Juve: si chiude

Secondo Tuttosport il matrimonio tra la Juventus e De Ligt s’ha da fare e si farà, magari già entro sabato per mettere a disposizione di Sarri il ragazzo in chiusura della prima settimana di lavoro. Il giocatore vuole solo la Juventus e la Juventus è più che mai determinata a portarlo a casa: ballano “solo” 8 milioni di euro tra domanda (75) e offerta (67 più bonus) dunque per il quotidiano torinese la Juventus è pronta a chiudere e il difensore centrale potrebbe già essere a disposizione per le amichevoli di lusso in Cina.

La nostra opinione: L’accordo tra il giocatore e la Juventus è ormai definito al 100%, la palla passa ora inevitabilmente all’Ajax; resta ancora da trovare l’accordo tra i club, ma la sensazione è la chiusura sia davvero a un passo e soprattutto che i bianconeri abbiano ormai definitivamente sbaragliato la concorrenza (lo stesso Leonardo si è chiamato fuori).

Icardi: sfida Napoli-Juventus

L’incontro a Ibiza tra Andrea Agnelli e l’agente di Icardi Gabriele Giuffrida è stato smentito, ma secondo il Corriere dello Sport i bianconeri sarebbero ancora forti sull’attaccante nerazzurro messo sul mercato da Marotta. Attenzione però alla concorrenza del Napoli che secondo il quotiano sportivo nazionale si sarebbe già mosso con l’entourage del giocatore trovando un’intesa di massima.

La nostra opinione: La sensazione è che si parla solo di “schermaglie” e che una mossa ancora reale – e decisa, soprattutto – di Juventus o Napoli non sia ancora stata compiuta. La storia di Icardi all’Inter è finita nel peggiore dei modi, ma il giocatore rimane un bomber di razza: chi lo prende fa l’affare, anche perchè se non sarà prezzo di saldo poco ci manca.

Neymar-PSG: guerra totale

Giornali spagnoli scatenati sulla questione Neymar: il giocatore ha rotto clamorosamente con il PSG non presentandosi al primo allenamento della squadra alla fine delle sue vacanze. Il direttore sportivo Leonardo è stato molto chiaro in merito: “Non abbiamo ancora ricevuto offerte. Ma abbiamo avuto contatti molto superficiali... Tra cui il Barcellona". Ovviamente ora i tifosi del Barça sperano, ma non è da scartare nemmeno l’ipotesi Real Madrid.

La nostra opinione: Il gesto di Neymar non stupisce dato che “O’ Ney” ci ha ormai abituato a comportamenti poco professionali. In Francia il suo flop assume contorni giganteschi, ma evidentemente Barcellona e Real Madrid stravedono ancora per lui nonostante la sua reputazione e gli innumerevoli infortuni del recente passato. Barcellona resta la meta più probabile: forse l’aria catalana gli farà bene.