Edicola: Juventus e Inter, per Eriksen si fa dura. Lo vuole anche il Manchester United

Anche lo United ha messo gli occhi su Eriksen

Secondo il tabloid inglese The Sun per Christian Eriksen sta per scatenarsi una vera e propria asta a livello europeo. Il 27enne trequartista danese, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Tottenham in scadenza a giugno e che non sembra avere alcuna intenzione di farlo, è finito nel mirino di diversi top club. Oltre a Juventus, Inter e Real Madrid, infatti, sul giocatore ha messo gli occhi il Manchester United che potrebbe pianificare un assalto al giocatore già nel prossimo mercato di gennaio.

La nostra opinione. Con le partenze di Lukaku e Sanchez e qualche infortunio di troppo in questo primo scorcio di stagione, sembra evidente che durante la prossima finestra di mercato lo United debba pensare a rinforzare il proprio reparto offensivo. Per ruolo e caratteristiche, un giocatore come Eriksen non sembra la priorità per la squadra di Solskjaer, anche se è evidente che un talento come quello del danese possa fare comodo a chiunque e cambiare il volto di una squadra negli ultimi 30 metri. A patto, naturalmente, che non sia l'irriconoscibile Eriksen di quest'anno.

Christian EriksenGetty Images

Crisi Sampdoria, Di Francesco rischia la panchina

La pesante sconfitta di Marassi contro l'Inter, la quinta in sei partite, e l'ultimo posto in classifica in compagnia della Spal con soli 3 punti: è crisi nera in casa Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport il club blucerchiato, alle prese con il delicato cambio di proprietà, vuole verificare se l'ex tecnico di Roma e Sassuolo abbia la giusta determinazione per provare a tirare fuori la squadra da questa pesantissima situazione. Non sono quindi da escludere ribaltoni a breve.

La nostra opinione. La Sampdoria vista in queste prime 6 giornate di campionato, fatta eccezione per la sofferta vittoria ottenuta contro il Torino, è sembrata una squadra sfiduciata e fragile. Di Francesco sembra avere ancora in pugno lo spogliatoio, ma è chiaro che il suo futuro (come quello di ogni tecnico) non possa non dipendere dai risultati. La trasferta del Bentegodi di sabato prossimo contro il Verona profuma di ultima spiaggia per lui.

Juventus: i retroscena del caso Emre Can

Secondo calciomercato.com, dietro l'utilizzo di Emre Can nel match vinto 2-0 dalla Juventus contro la Spal ci sarebbe stato una sorta di compromesso tra la dirigenza bianconera e il centrocampista. Dopo la sfuriata pubblica per la delusione a seguito del mancato inserimento nella lista Champions, infatti, il club avrebbe chiesto al giocatore di tenere i nervi saldi e non forzare la situazione, mentre Sarri avrebbe chiesto in prima persona all'ex Liverpool di dare il suo contributo direttamente sul campo. La risposta di Emre Can è stata positiva, ma la situazione è tutt'altro che risolta.

La nostra opinione. Lo strappo di Emre Can è stato molto rumoroso e difficilmente potrà essere ricucito. Dichiarazioni ufficiali a parte, le possibilità che il giocatore faccia le valigie a gennaio per trasferirsi all'estero restano altissime: non è un segreto che il PSG lo abbia trattato fino all'ultimo in estate e che possa quindi tornare prepotentemente alla carica.