Juventus: a giugno parte l'assalto a Tonali

La sfida contro il Brescia al Rigamonti sarà l'occasione per i bianconeri di vedere da vicino Sandro Tonali: il 19enne centrocampista originario di Lodi, secondo quanto riporta Tuttosport, è un obiettivo di mercato di Fabio Paratici. Il ds, dopo il tentativo fatto lo scorso luglio e andato a vuoto a causa del fermo no del presidente delle Rondinelle Massimo Cellino, tenterà un nuovo assalto al giocatore la prossima estate. Servono almeno 30-40 milioni e la concorrenza non manca, in primis quella dell'Inter intenzionata ad arricchire la rosa con un altro talento italiano dopo gli acquisti di Barella e Sensi.

La nostra opinione. Che Tonali sia un talento da seguire con estremo interesse è emerso anche in queste prime giornate di campionato. Alla sua prima stagione in Serie A, il giocatore non sta soffrendo il salto di categoria e sta stupendo anche per la sua personalità da veterano. La speranza è che non si ripeta un altro caso Verratti: un talento come Tonali serve come non mai al nostro campionato, perciò è giusto tifare affinché il suo futuro sia in Italia.

Mandzukic dice no al Qatar (che tenta anche Rakitic)

E sempre Tuttosport fa il punto della situazione in casa Juventus sul futuro di Mario Mandzukic. L'attaccante croato ha respinto le lusinghe provenienti dal Qatar ed è intenzionato a rimanere in bianconero almeno fino a gennaio per poi provare a trasferirsi in Premier League. Discorso molto simile per Ivan Rakitic, finito ai margini nel Barcellona: il futuro in Qatar non lo convince, in inverno preferirebbe un top club come il PSG o (perché no) la Juventus.

La nostra opinione. Mandzukic ha 33 anni, Rakitic 31. Si tratta di giocatori che poco più di un anno fa giocavano la finale dei Mondiali di Russia 2018 con la Croazia: entrambi hanno ancora qualcosa da dire e da dare al grande calcio, ragione per la quale un trasferimento nel pur ricco calcio del Qatar appare decisamente prematuro.

Mario MandzukicGetty Images

Milan-Donnarumma: rinnovo, strada in salita

In questo deludente Milan di inizio stagione una delle poche note liete è rappresentata dalle prestazioni di Gianluigi Donnarumma: a suon di prestazioni convincenti, il portiere si sta confermando uno dei punti fermi della rosa a disposizione di Giampaolo e si sta ritagliando un ruolo di leader all'interno dello spogliatoio. Il suo contratto scade nel 2021 e - come riporta il Corriere dello Sport - l'intenzione del club rossonero è quello di prolungarlo respingendo le avance del Paris Saint Germain di Leonardo.

La nostra opinione. Dopo quello dell'estate 2017 rischia di nascere un nuovo tormentone legato al rinnovo di Donnarumma. Comunque vada, la strada è in salita: il portierone guadagna 6 milioni di euro a stagione, una cifra che esce dai parametri fissati dalla gestione Elliott. Tuttavia, per un giocatore che è già diventato un simbolo del Milan, la dirigenza rossonera potrebbe (e dovrebbe) fare un'eccezione.