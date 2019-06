Edicola: Juventus, intesa totale con de Ligt. Commisso tuona: "Scordatevi Chiesa"

De Ligt-Juventus: trovata l'intesa, ecco le cifre

Matthijs De Ligt è sempre più vicino alla Juventus, come riporta in prima pagina la Gazzetta dello Sport. L'accordo si basa su cinque anni di contratto a 12 milioni di euro (bonus compresi) con una clausola rescissoria da 150 milioni a salire al termine di ogni stagione. Intanto, Raiola ha avvisato Overmars e l'Ajax dell'accordo raggiunto e da oggi partirà la trattativa tra i club. L'Ajax parte da una richiesta di 75 milioni, cioè la cifra che garantiva il PSG.

La nostra opinione: la clausola potrebbe risultare determinante nel duello col Paris Saint-Germain, perché le clausole sono vietate in Ligue 1: la società del Parco dei Principi sta cercando soluzioni alternative ma i tempi stretti stanno favorendo la Juve. Il 19enne centrale olandese sembra abbia preso la sua decisione e il Barcellona (come riportano anche i colleghi spagnoli di Sport) si è defilato. Tutto fatto dunque? No, perché un conto è l'accordo con il giocatore, un altro quello tra le società.

Commisso: "Scordatevi Chiesa"

Rocco Commisso parla in esclusiva al Corriere dello Sport: "Ho fiducia di poterlo tenere con noi, di trasformarlo in bandiera e costruirgli una squadra attorno. È un figlio del settore giovanile, il simbolo di una squadra e già un volto azzurro: siamo orgogliosi. Timore per lo svincolo? Non temo niente, parleremo non appena possibile".

La nostra opinione: Rocco Commisso ribadisce l'incedibilità di Federico Chiesa. Determinato a trattenere il suo gioiello più prezioso, cercato dalla Juventus, il presidente della Fiorentina ha fatto la sua mossa, ma questo non esclude un intervento a gamba tesa dei bianconeri. La meta e i nuovi obiettivi sarebbero graditi al giocatore e le parole del patron viola fanno comunque gioco in funzione di un'impennata del prezzo.

Derby tra Inter e Milan per Vidal

Il quotidiano Mundo Deportivo apre in prima pagina con la richiesta da parte di Antonio Conte di portare Vidal all'Inter. Dopo aver rifiutato un'importante offerta dalla Cina, il cileno sarebbe finito anche nel mirino del Milan che, pur non potendo contare sull'appeal della Champions League, studia il possibile affare.

La nostra opinione: un anno dopo, l'Inter ci riprova. Corteggiato la scorsa estate prima che approdasse proprio al Barcellona, Arturo Vidal torna nei radar dei nerazzurri. Molto complicata l'ipotesi di scambio con Radja Nainggolan circolata nei giorni scorsi. Pagato poco più di 18 milioni di euro per strapparlo al Bayern Monaco, a bilancio pesa attualmente circa 13 e l'intenzione dei catalani sarebbe quella di cedere solo di fronte a un'offerta irrinunciabile. Insomma, pista remota per entrambe le milanesi, anche se l’Inter ha due carte in più come la Champions League e il vecchio amico Antonio Conte.