Edicola: Juventus. il primo regalo per Sarri sarà Emerson Palmieri. Milan: Massarà sarà il nuovo ds

Juventus: il primo regalo per Sarri sarà Emerson Palmieri

Oggi dovrebbe essere un giorno importante per la Juventus, il giorno in cui Maurizio Sarri si libererà dal Chelsea e sarà pronto a diventare il nuovo allenatore della Signora. Secondo il Tutto Sport, nella giornata odierna a Montecarlo l’entourage di agenti di Sarri si incontreranno con Marina Granaiovska e il management Blues per certificare l’uscita dal contratto. Entro 48-72 ore poi firmerà il proprio contratto coi bianconeri. Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo regalo che la Signora ha in mente per il nuovo allenatore è Emerson Palmieri che potrebbe aprire alla cessione di Alex Sandro. In uscita secondo Tutto Sport ci sono anche Cuadrado, Perin, Mandzukic e Cancelo che potrebbero garantire un tesoretto di 110 milioni da investire sul mercato.

La nostra opinione : Ormai non ci sono più dubbi, Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus. Una svolta epocale, per certi versi, quella dei bianconeri che proveranno ad alzare l’asticella attraverso un’esteta del bel gioco che, come successo con Allegri, dovrà vincere lo scetticismo di buona parte del pubblico e dei tifosi che non gli perdona il proprio passato napoletano e certe sferzate dialettiche ai tempi della sua militanza in Campania. Possibile che Sarri, che quando arriva in una nuova squadra ha spesso preteso giocatori che conoscano già la sua filosofia, possa chiedere al club di avere alle proprie dipendenze un giocatore del Chelsea ed Emerson Palmieri, potrebbe essere un profilo ideale visto l’ottimo rendimento che ha avuto nel finale di stagione coi Blues e che potrebbe essere un degno sostituto di Alex Sandro. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo della passata stagione, sinceramente non ci attendiamo chissà quali grandi colpi dai bianconeri a meno che non si riesca a monetizzare sul fronte uscite, cedendo bene Perin, Cuadrado, Cancelo e Mandzukic ecc... Se Paratici riuscisse davvero ad ottenere 110 milioni di euro come ipotizza il Tutto Sport avrebbe davvero messo a segno un capolavoro e potrebbe investire questa cifra o su un esterno d’attacco (Chiesa?) o su una mezzala di livello (Pogba?).

Il Napoli accelera per James Rodriguez: servono 42 milioni

Il Corriere dello Sport non ha dubbi, il regalo top che De Laurentiis ha promesso ad Ancelotti si chiama James Rodriguez. Il colombiano è stato messo in vendita dal Real Madrid e si può liberare per una cifra di poco superiore ai 40 milioni di euro, trattabile. L’ostacolo può essere l’ingaggio da 6,5 milioni di euro che però potrebbe essere bypassato, secondo il quotidiano romano, spalmando l’ingaggio su un contratto quinquennale.

La nostra opinione : Prima vendere. De Laurentiis è stato chiaro anche pochi giorni fa a ricordare che il mercato in entrata dei partenopei è legato alle uscite: a differenza di quanto successo gli anni scorsi con i tormentoni Di Maria e Cavani, questo affare potrebbe realizzare visto che James Rodriguez ha pochissimi estimatori su larga scala ed ha bisogno di un allenatore e un ambiente che lo possano eleggere a totem per rilanciarsi ad altissimi livelli. Ancelotti (grande estimatore del talento colombiano) e Napoli potrebbero essere i contesti giusti per rilanciarsi. De Laurentiis e Jorge Mendes hanno fatto nel recente passato degli affari e i rapporti sono ottimi. L’impressione insomma è positiva, però la trattativa sarà davvero laboriosa.

Milan, Massara in pole per il posto di ds. Il primo obiettivo sarà vendere

Il Milan ha individuato il proprio nuovo direttore sportivo: dopo il no della Lazio per Igli Tare, i rossoneri hanno dirottato le proprie attenzioni su Frederic Massara. Il dirigente ex Roma, sarà annunciato nelle prossime ore insieme a Giampaolo stando a quanto riporta il Corriere della Sera. Tra i suoi obiettivi ci sarà realizzare plusvalenze per 100 milioni di euro per evitare di incorrere in ulteriori infrazioni dalla Uefa... Ma chi partirà?

La nostra opinione : Massara e Maldini, se davvero sarà questo il tandem, avranno davvero una bella gatta da pelare. Realizzare plusvalenze per non incorrere in ulteriori infrazioni alla Uefa non sarà semplice. Se come riportato ieri dalla stampa, Romagnoli è considerato un elemento imprescindibile, per mettere a posto i conti dovranno cedere Donnarumma, Kessié, Suso e – anche se non sarà semplice – uno tra André Silva e Cutrone. Se per Donnarumma gli estimatori non mancano di certo, per gli altri giocatori è tutto molto più complicato.