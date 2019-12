Edicola: L'Arsenal sogna Rabiot e Koulibaly a gennaio. Vidal-Inter: il Barça vuole 8 milioni in più

L’Arsenal guarda in Italia per rinforzarsi: mirino su Rabiot e Koulibaly a gennaio

Senza i quotidiani italiani in edicola sono i tabloid inglesi a regalare gli spunti più interessanti. Il Daily Star in particolare è convinto che l’Arsenal possa essere grande protagonista nel mercato di gennaio e possa dare l’assalto a Kalidou Koulibaly e Adrien Rabiot. Per il difensore senegalese i Gunners devono vedersela anche con lo United ma sarebbero pronti a mettere sul piatto 65 milioni e magari anche il cartellino di Kolasinac, terzino che sarebbe molto gradito da Giuntoli e Gattuso. Mentre Rabiot sarebbe il preferito di Arteta per la mediana ma la Juventus non se ne vorrebbe affatto privare e ha più interesse a cedere eventualmente ai Gunners Emre Can. L’affare decollerà?

La nostra opinione : Nel calciomercato niente è impossibile ma riteniamo altamente improbabile che il Napoli si possa privare di Koulibaly a gennaio. I partenopei nella seconda parte di stagione saranno chiamati a giocare un complicatissimo ottavo di finale di Champions contro il Barcellona e a tentare una complicata rimonta fino al quarto posto in Champions League. Per riuscire in questo arduo compito gli azzurri non possono prescindere dall’affidarsi su uno dei veterani e pilastri della retroguardia. Se Koulibaly saluterà Napoli lo farà in estate e non prima. Più credibile il rumors su Rabiot che in questi 6 mesi in bianconero non ha granché convinto e ha trovato poco spazio... Ci sta però che la Juventus – che quest’estate ha fatto firmare al centrocampista francese un ricco pluriennale da 7 milioni di euro a stagione – preferisca privarsi di un centrocampista finora rimasto ai margini del gioco di Sarri come Emre Can. Il tedesco, rimasto fuori dalla lista Champions e poco utilizzato da Sarri anche in campionato, ha bisogno di giocare per non perdere la chance di non venire convocato da Low per l’Europeo. E potrebbe accettare di buon grado il trasferimento in Premier. La Juventus però vorrà fare una plausvalenza con Can e proverà a chiedere almeno 20-25 milioni per il cartellino, a meno che non si riesca ad orchestrare uno scambio. Negli scorsi giorni si è discusso tanto di un possibile scambio col PSG per Paredes. Staremo a vedere...

Inter-Vidal: ballano 8 milioni e i blaugrana sono restii a privarsene...

Trascorso il Natale, l’Inter da oggi si rituffa per regalare a Conte Arturo Vidal. Secondo la Gazzetta dello Sport, ballano 8 milioni di euro fra la proposta nerazzurra (12 milioni) e la richiesta dei blaugrana (20 milioni), a Milano però sono convinti di poter strappare il sì perché confidano anche nel lavoro del procuratore del cileno, Felicevich lo stesso che ha lavorato sotto traccia quest’estate per portare Alexis Sanchez all’Inter. Chi invece è più scettico a credere che Vidal lascerà la Catalogna è Marca che nell’edizione odierna ricorda come il cileno in questa prima parte di stagione abbia avuto un rendimento molto buono, segnando 5 gol importanti e cambiando spesso il volto ai match subentrando dalla panchina... Tutti dettagli che potrebbero convincere il Barça a non farlo partire a metà stagione.

La nostra opinione : Se l’Inter non alzerà la sua proposta è complicato che Vidal lasci la Catalogna già a gennaio. Il Barça punta al Triplete questa stagione e ha bisogno di alternative di livello, più credibile che a gennaio possa arrivare qualche rinforzo dal nostro campionato tipo Kulusevski, che ha oltretutto 13 anni in meno rispetto a Vidal che ha una carta d’identità importante ed è meno ammortizzabile sul mercato... A meno che Arturo non rompa gli indugi e chieda apertamente la cessione. Ma dopo non aver forzato la mano la scorsa estate, perché dovrebbe farlo a gennaio?

Mertens rifiuta il Borussia Dortmund a gennaio

Sempre sul fronte Napoli c’è da registrare il no di Mertens a trasferirsi al Borussia Dortmund già a gennaio. Come riportato da Sky e Gazzetta dello Sport, il belga a gennaio si sarebbe potuto liberare per 10 milioni di euro e il club tedesco sarebbe stato disposto a spendere questa cifra per metterlo a disposizione di Favre, che ha perso per infortunio al bomber Paco Alcacer. Mertens però ha rifiutato il trasferimento e scelto di restare a Napoli fino alla naturale scadenza del contratto. Il Napoli rischia di perdere il 33enne belga a costo zero, visto che De Laurentiis non sembra intenzionato ad offrire a Dries un biennale alle stesse cifre attuali (4 milioni). Mertens però vuole monetizzare l’ultimo contratto importante della sua vita e a giugno potrebbe decidere con calma la propria destinazione.

La nostra opinione : Il Napoli si è ormai rassegnato a perdere Mertens e Callejon a costo zero a giugno. D’altronde dopo le dure parole degli scorsi mesi, e con un ciclo ormai giunto al suo termine, ci sta che il Napoli a giugno decida di cambiare tanto e ripartire senza alcuni dei pilastri della squadra arrivata a un passo dello scudetto con Sarri. Mertens a costo zero può fare gola a tanti top club italiani ed esteri e non è un caso che Roma, Inter, Milan ed altre squadre abbiano già preso contatti col suo agente. Mertens insomma sceglierà il proprio futuro liberamente, scegliendo l’offerta più allettante e l’ultimo ingaggio pesante della carriera.