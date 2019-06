Napoli, il Real Madrid spinge per Fabian Ruiz

La prima pagina del popolare quotidiano spagnolo AS titola in prima pagina: "Il Real Madrid vuole Fabian, iniziata la trattativa col Napoli". Fabian Ruiz, attualmente, è valutato dal Napoli tra i 70 e gli 80 milioni di euro, tanti ne serviranno al club di Florentino per sperare di mettere le mani sul giocatore che ha ancora quattro anni di contratto al Napoli, con un ingaggio da 1,8 milioni a stagione.

La nostra opinione: il Real Madrid ha messo gli occhi sul crack spagnolo del Napoli. Zidane è rimasto profondamente colpito dalle abilità di questo centrocampista “box to box” che abbina qualità balistica a sagacia tattica e capacità tecniche e fisiche. Un calciatore completo che il club partenopeo ha portato via dalla Liga pagando 30 milioni cash al Betis Siviglia, appena un anno fa. Il Napoli difficilmente si priverà di uno dei suoi punti di forza, sul quale Carlo Ancelotti punta moltissimo. È verosimile che una trattativa come questa possa essere rimandata alla prossima stagione.

Dzeko-Barella: ecco la nuova Inter

L’Inter ha raggiunto l’intesa con la Roma per Edin Dzeko: secondo il Corriere dello Sport a breve verrà annunciato l’attaccante bosniaco dal club nerazzurro. Per Barella è pronto, invece, il rilancio: l’offerta da 36 milioni di euro verrà alzata per convincere il Cagliari.

La nostra opinione: c'è ancora distanza tra le due società, ma niente che possa mettere a rischio la fumata bianca di un'operazione molto ben avviata. La Roma, prima di cedere il bosniaco, vorrebbe trovare un sostituto e nel frattempo punta fortemente su Schick. Dzeko potrebbe avere come compagno di squadra Nicolò Barella per il quale l'Inter sta preparando un rilancio (36 milioni di base fissa più 6-7 milioni di bonus) più il prestito secco di Dimarco per togliere gli ultimi dubbi al Cagliari e premiare il giocatore per non aver preso in considerazione destinazioni alternative come Roma e PSG.

El Shaarawy, offerta mostruosa dalla Cina

Stephan El Shaarawy è tentato da una cospicua offerta dallo Shanghai Shenhua, come riporta la Gazzetta dello Sport: un ingaggio di 12 milioni di euro. Si cerca l'intesa complessiva per poi cercare di far abbassare le pretese alla Roma che ha chiesto 20 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dallo Shanghai a un anno dalla scadenza del contratto.

La nostra opinione: l’ingaggio è sei volte superiore a quanto il Faraone percepisce alla Roma. L'esterno d'attacco ha il contratto in scadenza a giugno 2020, non ha ricevuto nel corso delle ultime settimane una proposta di rinnovo dai giallorossi e fra pochi mesi potrebbe liberarsi a parametro zero. La sensazione è che se sarà raggiunto l'accordo in casa Roma prevarrà la ragionevolezza considerando il rischio di perdere un patrimonio a zero.