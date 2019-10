Gattuso-Sampdoria, il matrimonio non s'ha da fare

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Sampdoria dopo la risoluzione del contratto con Eusebio Di Francesco, la cui avventura sulla panchina doriana si è conclusa dopo la sconfitta per 2-0 contro il Verona al Bentegodi. Tra i papabili alla successione non c'è più Gennaro Gattuso: l'ex giocatore e allenatore del Milan, infatti, si è sfilato anche se - a onor del vero - le sue titubanze nelle ultime ore avevano raffreddato l'entusiasmo del presidente Ferrero. In lizza per prendere il posto di Di Francesco rimangono a questo punto Gianni De Biasi, Beppe Iachini e l'ex ct dell'Under 21 Luigi Di Biagio.

La nostra opinione. La panchina della Sampdoria non è certamente la più comoda: tra una rosa indebolita rispetto alla scorsa stagione e le vicende societarie, mettersi alla guida dei blucerchiati significa assumersi una massiccia dose di rischio. Ecco perché la scelta di Gattuso, reduce da un'esperienza al Milan dalla quale è uscito vincitore, appare saggia.

L'Inter pensa a Rakitic per gennaio: servono 30 milioni

A seguito dell'arrivo di De Jong dall'Aiax, Ivan Rakitic è finito ancora più ai margini del Barcellona: finora Valverde ha schierato il centrocampista croato in 6 partite su 10 per un totale di soli 186 minuti. Resta concreta, quindi, la possibilità che il giocatore possa fare le valigie già a gennaio. Su di lui - come spiega Tuttosport - rimane vivo l'interesse dell'Inter, che potrebbe sfruttare la situazione a proprio favore: in estate il Barcellona chiedeva 50 milioni per Rakitic, ora il giocatore potrebbe partire anche per 30.

La nostra opinione. Non è un segreto che Rakitic sia uno degli obiettivi di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo dell'Inter: la sconfitta di domenica sera contro la Juventus ha messo in evidenza la necessità di alzare ulteriormente il livello qualitativo dell'organico se si vuole ridurre il gap dai bianconeri. A gennaio Marotta e Ausilio cercheranno di accontentare il tecnico: Rakitic è un nome che scalda parecchio l'ambiente nerazzurro.

Eriksen sempre più vicino al Real Madrid

Quotidiani spagnoli molto caldi sul tema Eriksen-Real Madrid. Il 27enne trequartista danese, il cui contratto con il Tottenham scade il prossimo giugno, sembra destinato a finire ai Blancos già durante il prossimo mercato di gennaio. La notizia è riportata sia da As (a tutta pagina) che dal Mundo Deportivo.

La nostra opinione. Un giocatore con le qualità di Eriksen farebbe comodo a qualsiasi squadra e su questo c'è poco da discutere Nello scacchiere di Zinedine Zidane, tuttavia, facciamo fatica a inquadrare il danese: il suo innesto costringerebbe il tecnico dei Blancos a rivedere il 4-3-3 con cui ha iniziato la stagione e cambiamenti di questo tipo possono nascondere insidie se non testati a sufficienza. L'acquisto di Eriksen sembra perciò più dettato da una visione a lungo termine.