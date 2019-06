Edicola: la Juve è pronta a cedere Higuain alla Roma, il Milan ha le mani su Theo Hernandez

Donnarumma ai saluti? Decolla il mercato del Milan

La Gazzetta dello Sport apre con le manovre del Milan che avrebbe le mani su Theo Hernandez con una proposta di prestito oneroso con successivo obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. La trattativa con il Real Madrid per il trasferimento in rossonero del terzino è a buon punto.

La nostra opinione: dopo Rade Krunic potrebbe essere Theo Hernandez il secondo colpo di mercato in entrata del ​Milan in vista della prossima stagione.​ Fratello minore di Lucas, difensore del Bayern Monaco, Hernandez è il classico terzino di spinta dotato di buona corsa e di una buona tecnica. Mancino naturale, il classe '97 gioca prevalentemente come esterno basso sinistro ma all'occorrenza può anche essere schierato al centro della difesa.

Lukaku si avvicina all'Inter

La prima offerta dell’Inter per Romelu Lukaku, prestito biennale da 10 milioni di euro e obbligo di riscatto a 60, avvicina il belga all’Inter secondo Tuttosport. La valutazione iniziale del Manchester United era 89 milioni di euro quindi i Red Devils potrebbero chiedere uno sforzo ulteriore.

La nostra opinione: Lukaku si è già espresso pubblicamente sul suo desiderio di approdare all’Inter. E lo ha fatto sia personalmente che tramite il suo agente Federico Pastorello. Ma il belga non forzerà l’uscita da Manchester, quindi l’Inter dovrà trovare un’intesa con i Red Devils che non vogliono Icardi come contropartita. Il bomber argentino, che sembra intenzionato a presentarsi alla corte di Antonio Conte il primo giorno di ritiro, potrebbe rallentare questo affare.

La Juve è pronta a cedere Higuain alla Roma

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus è pronta a cedere Gonzalo Higuain alla Roma in prestito oneroso da 12 milioni. Trattativa in piedi, il Pipita ha aperto in queste ore e si può fare.

La nostra opinione: Dzeko è in partenza direzione Inter. Petrachi vuole comprare un grande attaccante per Fonseca e i due pensano di poter rilanciare l’argentino in giallorosso. Il Pipita sembra ormai aver dato il meglio ed è in fase calante da oltre un anno. Si tratta di una scommessa ambiziosa, ma pur sempre di una scommessa.