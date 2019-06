Edicola: la Roma beffa l'Inter per Barella, il PSG vuole Bonucci

Barella, la Roma sorpassa l'Inter

Secondo quanto riferiscono Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, dopo una prima proposta da 25 milioni di euro più Luca Pellegrini (ora a un passo dalla Juventus) e Defrel, la Roma avrebbe riformulato l'offerta per Barella portandola a 35 milioni di euro più Defrel, condizione imprescindibile per Giulini e Maran a Cagliari. Offerta che complessivamente arriverebbe ai 50 milioni di euro chiesti dai sardi che dunque avrebbero dato l'ok alla Roma, visto che l'Inter resta ferma a quota 36 più 4 di bonus facili da raggiungere e il prestito di due giocatori.

La nostra opinione: come ogni telenovela che si rispetti, anche quella relativa a Nicolò Barella si arricchisce di intrighi, svolte e colpi di scena. La corsa che porta all'acquisto del gioiello del Cagliari e della Nazionale ha fin qui, infatti, sempre visto in netto vantaggio l'Inter, forte soprattutto di un accordo raggiunto col giocatore che punta e sogna Milano dove troverebbe la Champions League, un progetto solido e un tecnico che potrebbe aiutarlo a esplodere. Ma a differenza di quanto avvenuto col calciatore, la dirigenza nerazzurra fatica a trovare un punto d'intesa con i sardi per rilevare il cartellino. Sarà decisiva la volontà di Barella e la Roma spera.

Il PSG su Bonucci: Leonardo ci prova

Il responsabile dell'area tecnica del PSG, Leonardo, nelle ultime ore ha fatto registrare contatti diretti con chi cura gli interessi di Leonardo Bonucci. Non un'offensiva, ma semplicemente un modo per avere chiara la situazione.

La nostra opinione: dopo aver visto incanalarsi Matthijs De Ligt sulla via di Torino, la Juventus deve effettuare delle valutazioni per la difesa. Paratici si è già assicurato Merih Demiral dal Sassuolo e spinge per averlo subito in bianconero, mentre Romero dovrebbe restare a titolo temporaneo al Genoa per un altro anno.

Barcellona, ecco un'altra strada per arrivare a Griezmann

Sport spiega la nuova strategia del Barcellona per arrivare a Griezmann: evitando il pagamento della clausola rescissoria, i catalani preferiscono raggiungere un accordo con l'Atlético Madrid in modo che possano pagare una cifra più alta ma a rate. I colchoneros vorrebbero l’inserimento di Semedo, ma i blaugrana al momento hanno detto di no. L’operazione finale si aggira sui 126 milioni di euro.

La nostra opinione: il Barcellona continua a lavorare parallelamente su due piste. Da una parte il ritorno di Neymar, dall'altra l'arrivo di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid. Si continua a trattare e sul tavolo c'è già pronto per Griezmann un contratto di cinque anni a 17 milioni di euro a stagione. Real Madrid e Barça preparano un Clasico atomico: Hazard, Benzema, Vinicius e Jovic contro Griezmann, Messi, Neymar e Suarez sarebbe davvero incredibile.