Edicola: la Roma cerca un vice Dzeko e vuole Piatek. Perotti verso il Milan?

La Roma cerca un vice Dzeko: occhi su Piatek

Ha lasciato strascichi in casa Roma l'inattesa sconfitta contro il Torino all'Olimpico. Secondo il Corriere dello Sport Paulo Fonseca starebbe insistendo con la dirigenza per tornare sul mercato. Obiettivo principale? Un vice Dzeko, considerata la poca affidabilità di Kalinic destinato a fare le valigie (e a patto di riuscire a piazzarlo). Il nome nuovo è quello di Krzysztof Piatek, da un anno al Milan e protagonista di una stagione in tono minore almeno finora. Nel contesto dell'operazione ai rossoneri potrebbe finire Diego Perotti.

La nostra opinione. Imbastire una trattativa del genere a gennaio appare molto complicato, se non impossibile, per diverse ragioni. Il Milan, innanzitutto, nonostante il pessimo periodo di forma del polacco, difficilmente si priverebbe di lui prima di capire con maggiore chiarezza le condizioni fisiche di Ibrahimovic. Sul piatto della bilancia c'è anche da considerare la posizione di Kalinic: il croato, che tornerà all'Atletico Madrid a giugno per fine prestito, non sembra intenzionato ad anticipare la sua partenza.

Inter: di Vidal si riparlerà dopo la Supercoppa di Spagna

La Gazzetta dello Sport torna su una delle trattative più calde del momento, ovvero quella che potrebbe portare Arturo Vidal all'Inter già durante il mercato di gennaio. La principale novità riguarda le tempistiche: il 32enne centrocampista cileno del Barcellona, impegnato in Arabia Saudita in Supercoppa di Spagna, viene considerato una pedina fondamentale da Valverde, ma ciò non toglie che nerazzurri e blaugrana torneranno presto a parlare. I catalani - sempre secondo il quotidiano milanese - chiedono 20 milioni di euro per lasciare andare Vidal, mentre l'Inter è arrivata a offrire 12 e potrebbe spingersi fino a 15.

La nostra opinione. La vittoria di Napoli ha rafforzato una sensazione: questa Inter è in grado di giocarsela fino in fondo per il titolo. Rischiamo di ripeterci, ma è evidente che l'innesto di un elemento dell'esperienza, del carattere e della forza fisica di Vidal potrebbe dare alla squadra di Antonio Conte un aiuto non da poco. Senza dimenticare il grande feeling che lega il cileno al tecnico salentino.

Cutrone alla Fiorentina, è conto alla rovescia

Si avvicina sempre di più il ritorno in Italia di Patrick Cutrone. L'ex attaccante del Milan, che ha appena compiuto 22 anni, sta vivendo una stagione da incubo al Wolverhampton (solo 3 gol in 24 partite ufficiali) e non è stato nemmeno convocato da Nuno Espirito Santo per la sfida di FA Cup contro il Manchester United. Su di lui c'è l'interesse più che concreto della Fiorentina, che ha bisogno come il pane di una prima punta. I Wolves vogliono 20 milioni, i viola - secondo Tuttosport - giocheranno al ribasso e cercheranno di far slittare l'esborso maggiore in estate. Di sicuro Cutrone non si sposterà in prestito ma a titolo definitivo.

La nostra opinione. Una piazza calda come quella di Firenze potrebbe essere l'ideale per Cutrone, a caccia di rivincite dopo il doloroso addio al Milan della scorsa estate e un'esperienza in Premier League tutt'altro che esaltante. Ma la carta di identità gioca a favore del comasco che, proprio dalla delusione inglese, potrebbe trovare le risorse e le motivazioni giuste per disputare una seconda parte di stagione dal sapore tutto diverso.