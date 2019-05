Maldini vuole carta bianca per restare al Milan

Il Milan di Ivan Gazidis vuole ripartire da Paolo Maldini come figura centrale per l'area tecnica e l'ex capitano sta valutando l'offerta: entro il fine settimana darà una risposta. Intanto, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Maldini avrebbe posto delle condizioni per dire sì: avrebbe chiesto un determinato budget per operare sul mercato, oltre ad avere carta bianca nella scelta dello staff che lo affiancherebbe nell’area tecnica, e vuole un’autonomia molto ampia di natura decisionale. Al suo fianco Maldini vorrebbe l'ex compagno Costacurta, l'attuale capo scout Moncada e Angelo Carbone come responsabile del settore giovanile. Per il ruolo di allenatore Giampaolo è favorito su Simone Inzaghi.

La nostra opinione: dopo un anno di apprendistato al fianco di Leonardo, Paolo Maldini vuole avere una chance in prima persona, con responsabilità e libertà di agire. Forse questo è il momento ideale, con un Milan che deve ripartire per l'ennesima volta e che attraverso Gazidis ha detto chiaramente che non arriveranno top player e bisognerà ricostruire dai giovani. L'ex capitano vuole dimostrare le sue qualità, far valere il suo carisma e la sua figura e provare ridare entusiasmo all'ambiente e ai tifosi. Sembra anche la strada più percorribile per la proprietà di Elliott, che avrebbe Maldini come scudo e garanzia verso il popolo rossonero.

La Juve tratta col Chelsea per Sarri: manca il sì di Abramovich

Sono ore calde per il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. Dopo l'incontro a Baku tra Andrea Agnelli e la dirigenza del Chelsea prima della finale di Europa League, i dirigenti bianconeri e gli agenti del tecnico sono attesi a Londra per definire la separazione dai Blues: secondo il Corriere dello Sport sarà lo stesso Sarri a chiedere il via libera, per Tuttosport la Juventus non vuole pagare indennizzi ma è presumibile che possa aggirare la questione comprando Emerson Palmieri. Si attende l'ultima decisione di Abramovich dato che Marina Granovskaia, il suo braccio destro, ha già detto sì alla partenza dell'allenatore ex Napoli.

La nostra opinione: non ci sono dubbi che il matrimonio tra Sarri e la Juventus si farà. E' solo questioni di giorni per capire le modalità con cui verrà liberato dal Chelsea che, al netto dei rumors su un possibile dietrofront di Abramovich, ha da tempo deciso di cambiare allenatore. I bianconeri non pagheranno i 6 milioni di euro chiesti dai Blues come indennizzo ma proveranno a prendere un giocatore: il più indicato è Emerson Palmieri, un esterno sinistro di corsa e buona tecnica che ra l'altro potrebbe essere utile in caso di cessione di Alex Sandro.

La Roma vira su Mihajlovic. Anche Fonseca in corsa per la panchina

L'ambiente Roma è ancora scosso per l'inchiesta sulla cospirazione guidata da De Rossi nello spogliatoio ma la nuova dirigenza guidata da Petrachi sta lavorando senza sosta per ripartire da un nuovo allenatore. Secondo la Gazzetta dello Sport sono in crescita le quotazioni di Sinisa Mihajlovic, profilo di forte personalità e temperamento che ha anche un buon rapporto con Totti, meno con i tifosi purtroppo. Altro identikit da non sottovalutare è quello del portoghese Paulo Fonseca, tecnico dello Shakhtar Donetsk che piace al dg Baldini. Restano in corsa anche Giampaolo, De Zerbi e Rino Gattuso, altro nome gradito a Totti.