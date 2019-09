Edicola: Mandzukic-Qatar, più no che sì. E per gennaio spunta la pista Manchester United

Il Qatar e i dubbi di Mandzukic

Tuttosport dedica ampio spazio alla mancata convocazione di Mario Mandzukic per la sfida contro la Fiorentina, preludio di una sua imminente cessione. Al 33enne attaccante croato della Juventus, il cui contratto con i bianconeri scade nel 2021, sono arrivate due proposte molto interessanti: una dal Qatar e una da un club di MLS. Il giocatore, per ora, è rimasto piuttosto tiepido: preferirebbe infatti rimanere a giocare in Europa e a questo proposito non è da escludere un suo trasferimento in un top club europeo a gennaio. Non è un segreto, infatti, che il Manchester United abbia fatto già un tentativo (andato a vuoto) in agosto e potrebbe tornare alla carica in vista della sessione invernale con l'obiettivo di trovare un valido sostituto di Lukaku, trasferitosi all'Inter.

La nostra opinione. Qualunque sia la sua destinazione futura, sembra assodato che l'avventura di Mandzukic alla Juventus sia ormai arrivata al capolinea. Ha un ingaggio non indifferente (6 milioni di euro a stagione) e il tempo per trovare una sistemazione immediata non è molto (il mercato in Qatar chiude il 30 settembre). Rimane il fatto che, anche alla luce della mancata convocazione per Firenze, il caso avrebbe dovuto essere gestito meglio in estate. Se davvero il giocatore non rientra nei piani di Sarri, una separazione prima del 2 settembre avrebbe senza dubbio giovato sia ai bianconeri che a Mandzukic.

"Matic è stato offerto sia all'Inter che al Milan"

L'indiscrezione, rilanciata dal Sun, rimbalza dall'Inghilterra: il 31enne centrocampista croato, finito ai margini del progetto tecnico di Ole Gunnar Solskjaer che l'ha utilizzato con il contagocce in questo primo scorcio di stagione al Manchester United, sarebbe stato proposto sia ai nerazzurri che ai rossoneri. Due le versioni che spiegherebbero la fumata nera della trattativa: le richieste eccessive del giocatore in termini di ingaggio da un lato, e il costo del cartellino del giocatore giudicato troppo elevato dai due club milanesi.

La nostra opinione. Analizzando le rose di Inter e Milan, risulta abbastanza evidente che un giocatore con le caratteristiche e l'esperienza di Matic farebbe decisamente più comodo ai rossoneri di Giampaolo. D'altro canto è anche vero che avventurarsi in estate in un'operazione del genere non avrebbe avuto particolarmente senso: il serbo va infatti in scadenza a giugno 2020 e, in assenza di un rinnovo contrattuale che al momento appare assai improbabile, diventerà un parametro zero molto interessante tra pochi mesi.

Nemanja MaticGetty Images

Tottenham: proposto ingaggio faraonico a Eriksen

In casa Tottenham sembra ancora lontana la parola fine sul lungo tira e molla per il rinnovo di Christian Eriksen, il cui contratto con gli Spurs scade nel 2020. Secondo Football Insider, gli Spurs avrebbero messo sul piatto una proposta shock da 12,5 milioni di euro a stagione per convincere il danese.

La nostra opinione. Eriksen ha 27 anni, è nel pieno della sua carriera ed è ambito dai più importanti top club europei (vedi Juventus, Real Madrid e Atletico). Indossa la maglia del Tottenham dall'estate 2013 e il suo lungo ciclo, anche a giudicare dal mancato accordo sul prolungamento di contratto, sembra giunto al termine. Perderlo a zero, tuttavia, sarebbe davvero un clamoroso autogol da parte del club inglese.