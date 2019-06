Edicola: Milan, per Giampaolo spunta l'idea Schick. Juve-Pogba, anche in Inghilterra ci credono

Milan, Giampaolo si porta Schick

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e poi approfondito a pagina 6 arriva la prima “richiesta” di Marco Giampaolo dopo il suo arrivo al Milan. L’idea è quella di portare in rossonero un pupillo dell’allenatore, lanciato proprio ai tempo della Sampdoria: Patrik Schick. La Roma vuole almeno 35 milioni, una cifra lontana dalle possibilità attuali del Milan. I rossoneri sperano però di poter inserire la carta Cutrone.

La nostra opinione. Sarebbe un bel colpo per il Milan, ma difficilmente la Roma cederà all’affare con Cutrone. O il Milan riuscirà a trovare una soluzione per pagare tutto il cartellino – magari spalmato – o l’affare difficilmente andrà in porto. Anche perché le priorità dei rossoneri sono in altri reparti del campo, come la mediana ad esempio.

Juve, per Rabiot pare fatta

A pagina 11 di Tuttosport si torna sulla vicenda Rabiot, un nome ormai da lunghissimi mesi messo fuori. Dopo il vertice dei giorni scorsi, il francese in scadenza col PSG ha dato l’ultimo ok. Sta per arrivare dunque a Torino un nuovo parametro zero. Il quotidiano torinese dà ormai l’affare come fatto.

La nostra opinione. Con 7 milioni all’anno di ingaggio la Juve si carica un altro stipendio importante a bilancio. Certo, sono tutti denari risparmiati sul cartellino, ma è davvero Rabiot quello che serviva alla Juve? Trequartista che non ha mai convinto, se Sarri dovesse fare il 4-3-3 sarebbe un giocatore che difficilmente troverebbe spazio. Un colpo insomma che non convince del tutto.

Inghilterra: Juve forte su Pogba, Inter a un passo da Lukaku

Sulla prima pagina sportiva del Mirror il titolo a tutta pagina se lo prende la Juventus, sempre più forte su Pogba. In Inghilterra scrivono di come i bianconeri siano fiduciosi di poter battere la concorrenza del Real Madrid anche per via della preferenza del giocatore, anche se la valutazione di 150 milioni di sterline (180 di euro!) è altissima. 180mila sterline a settimana sarebbe invece l’ingaggio di Lukaku all’Inter, che si prende la prima pagina sportiva del Sun. Insomma dall’Inghilterra spazio a due profili che potrebbero tornare in Italia.

La nostra opinione. Alle cifre che dà il Mirror Pogba alla Juventus non arriva mai nella via. Ma proprio mai. I bianconeri hanno speso la scorsa estate 100 milioni per Ronaldo, figuriamoci se ne spendono 180 per Pogba. Follia pura. Se dovesse arrivare, sarebbe in altri modi e con altri prezzi. Su Lukaku invece assai più credibile, con gli inglesi che danno come per fatto il suo accordo con l’Inter. Il primo rinforzo per Conte per un attacco in cui Mauro Icardi resta fuori dal progetto del tecnico pugliese.