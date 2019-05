Gasperini resta all'Atalanta, Roma spiazzata. Ora Giampaolo o De Zerbi

Telenovela già finita: Gian Piero Gasperini resta all'Atalanta per giocare la Champions League e avrà anche il prolungamento di contratto fino al 2022. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport secondo cui Percassi è riuscito a convincere il tecnico a restare blindando anche i gioielli come Ilicic e Zapata. Spiazzata la Roma che aveva messo sul piatto un contratto triennale: ora per i giallorossi bisogna pensare alle alternative. Piace molto Sarri che però si è promesso alla Juventus, intrigano Gattuso e Rafa Benitez, ma i nomi più concreti sono quelli di Marco Giampaolo e Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo da cui arrivò Eusebio Di Francesco due anni fa.

La nostra opinione: dopo il no di Conte, quello probabile di Sarri e il tentennamento di Gasperini, poi rimasto a Bergamo, la Roma deve fare i conti con una situazione tutt'altro che semplice, considerata anche la necessità di vendere diversi giocatori per rispettare i parametri di bilancio. Restando concentrati sulla panchina, il club giallorosso è di nuovo obbligato a puntare su un nome di "seconda fascia", su un tecnico che non ha mai allenato una big come sono appunto Giampaolo e De Zerbi, pur se hanno fatto bene nelle ultime esperienze con Sampdoria e Sassuolo rispettivamente. Sembra una corsa a due visto che Gattuso e Benitez non convincono, pur se entrambi, Giampaolo e De Zerbi appunto, sono nel radar anche del Milan.

Video - Gasperini: "I ragazzi sono stati straordinari. Futuro? La priorità è lavorare con le mie idee" 04:02

La Juventus offre 60 milioni per Milinkovic. Intanto il Bayern tenta Dybala

In attesa di dirimere la questione allenatore, con Sarri in pole position e con cui ci sarà l'affondo dopo la finale di Europa League, la Juventus è pronta a dare l'assalto a Milinkovic-Savic. Secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro per convincere la Lazio a cedere il serbo che ha già l'accordo col club di Agnelli: Lotito continua a chiederne almeno 100 anche se la volontà del ragazzo alla fine potrebbe fare la differenza. La Juventus deve anche guardare ai propri gioielli: per il Corriere dello Sport il Bayern Monaco non molla Paulo Dybala e offrirebbe 80 milioni per portarlo in Germania, cifra che al momento è considerata insufficiente da Paratici.

La nostra opinione: alla Juventus tutto ruota attorno alla scelta dell'allenatore, poi da lì si darà il via alla rumba del mercato giocatori. Il nome di Milinkovic è tutt'altro che nuovo, è un profilo che piace da sempre e che porterebbe quella fisicità, quel dinamismo e quel senso del gol che manca dai tempi di Vidal e Pogba. Sulla carta però potrebbero essere più adatti al sistema di Sarri elementi più tecnici come Isco e James Rodriguez, nomi considerati in uscita dal Real Madrid. Sul fronte Dybala il discorso è semplice: o arriva un'offerta da 100 milioni, dal Bayern o chiunque, oppure l'argentino resta a Torino, a maggior ragione dopo l'addio di Allegri.

Video - Da Milinkovic Savic a Perisic, le 7 delusioni di questi primi mesi di Serie A 01:28

Il Barcellona smentisce l'addio di Valverde ma Koeman è pronto per la panchina blaugrana

Nessuna novità da Barcellona, per ora. Il club blaugrana ha fatto sapere attraverso il Mundo Deportivo che Ernesto Valverde non verrà esonerato a breve, come invece era circolato nella mattinata di ieri, ma va anche ribadito che il Barça sta prendendo tempo e prenderà una decisione sulla guida tecnica dopo un'attenta riflessione tra il presidente Bartomeu e tutta la dirigenza. Quindi, finchè il Barcellona non deciderà il futuro di Valverde, non si deciderà per un nuovo allenatore: per il Mundo Deportivo la prima scelta sarebbe Koeman, ex giocatore blaugrana, mentre si sarebbe raffreddata la pista che porta a Roberto Martinez, ct del Belgio.

La nostra opinione: aldilà delle smentite, la sensazione è che alla fine si separeranno le strade del Barcellona e di Ernesto Valverde. Le due amare eliminazioni dalla Champions League pesano e nonbastano i due titoli vinti in Liga per proseguire l'avventura in blaugrana. Vero anche che non ci sono alternative importanti anche se il nome di Koeman, uno che conosce benissimo l'ambiente, potrebbe essere il profilo giusto per riportare un po' di quella di tradizione, di quel sistema basato sui fondamentali di Johan Cruijff che si è un po' perso nelle ultime stagioni, magari in attesa di riportare a casa quel Xavi che inizierà proprio ora la carriera da allenatore negli Emirati Arabi.