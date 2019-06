Pogba-Juventus: ecco l'alleato decisivo

Paul Pogba può tornare alla Juventus. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il francese non è mai stato così vicino al ritorno: "Pogboom Juve, colpo di scena: in campo lo sponsor. Chiesto l'intervento della multinazionale di cui Paul è testimonial: la trattativa decolla". Il management della Vecchia Signora vorrebbe, infatti, provare a ridiscutere i termini dell'accordo in vigore con Adidas (valido fino al 2027 per 408 milioni di euro in totale) per finanziare parte dell'affare. Pogba è tra i testimonial di punta del colosso che ha sede in Baviera.

La nostra opinione: il francese del Manchester United è nel mirino degli uomini mercato bianconeri, e in questo senso non è un caso che la candidatura di Sergej Milinkovic-Savic, prima vera e concreta alternativa al Polpo, in questi ultimi giorni è finita un po' in secondo piano. Il giocatore tornerebbe volentieri e lascerebbe senza troppi rimpianti lo United, al quale per rinnovare ha chiesto un ritocco enorme dell'attuale ingaggio che viaggia già attorno ai 15 milioni di euro a stagione. Praticamente un tentativo di fuga, conscio del fatto che Juventus e Real Madrid, dove Zidane spinge con tutte le sue forze, sono pronte a ricoprirlo d'oro. L'altro nodo resta legato alla valutazione fatta dai Red Devils: 150 milioni di euro senza contropartite. Cifre enormi anche per un club come quello della famiglia Agnelli che, però, può dunque contare su questo alleato per il grande colpo.

Chiesa, ultimatum alla Fiorentina

"Al 99% resta un altro anno" ha dichiarato Rocco Commisso riguardo Federico Chiesa. Come scrive la Gazzetta dello Sport, non esiste più una certezza assoluta. Il magnate sa che la famiglia Chiesa, nell'incontro previsto per i prossimi giorni, gli ricorderà che erano state spese delle parole dai dirigenti della vecchia gestione.

La nostra opinione: questione di punti di vista. Queste parole (non si può parlare di promesse in sede di mercato) della vecchia gestione viola non figurano nel contratto di cessione della società. Federico Chiesa vorrebbe probabilmente andare subito a misurarsi per obiettivi più ambiziosi. È comprensibile e da qui parte la strada che porta alla Juventus. È una partita, però, tutta da giocare perché il ragazzo ha altri tre anni di contratto e la nuova proprietà non muore dalla voglia di privarsi del figlio d’arte come biglietto da visita.

Real Madrid su van de Beek

Se non dovesse riuscire a mettere le mani su Paul Pogba, il Real Madrid avrebbe pronta l'alternativa Donny van de Beek. Questa la notizia che trova spazio nella prima pagina di Marca, che precisa come il costo del centrocampista olandese (corteggiato anche dall'Inter) si aggiri tra i 60 e i 70 milioni di euro.

La nostra opinione: parliamo di uno dei centrocampisti più interessanti del panorama europeo. Ha 22 anni, enormi margini di crescita e ha già dimostrato il suo valore in Champions League guidando l’Ajax fino alla semifinale. Insomma, più che un’alternativa a Pogba o un piano B sarebbe senza dubbio una prima scelta. La caccia è aperta e il Real Madrid potrebbe fare un vero affare.