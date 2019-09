Zidane sul filo: a Madrid si torna a parlare di Mourinho

L'avvio di stagione del Real Madrid ha deluso - e non poco - le aspettative -. I Blancos di Zinedine Zidane stanno faticando in Liga (2 vittorie e 2 pareggi finora) e hanno iniziato il cammino in Champions rimediando un pesantissimo 0-3 contro il PSG al Parco dei Principi. Tanto è bastato per mettere in discussione il tecnico: come precisa La Gazzetta dello Sport a Zidane, su cui è tornato a incombere l'ombra di Mourinho, vengono rimproverati un mercato esoso, alcune scelte di formazione sbagliate e l'incapacità di sfruttare l'acquisto più costoso, quell'Hazard pagato 100 milioni e lontanissimo dalla migliore condizione.

La nostra opinione. Il ritorno di Zidane sulla panchina del Real Madrid - per giunta in fretta e furia durante la passata stagione - è una mossa che francamente si fa fatica a comprendere del tutto, al di là dei primi risultati in Liga e in Champions. La sensazione è che l'allenatore francese non abbia del tutto in mano lo spogliatoio e che non sia rimasto particolarmente soddisfatto (per usare un eufemismo) del pur faraonico mercato di Florentino Perez. Il Real Madrid dà l'idea di essere una polveriera pronta a esplodere.

Milik-Napoli: prove d'intesa per il rinnovo di contratto

Morale alle stelle in casa Napoli dopo il successo sul Liverpool alla prima in Champions League. L'unica nota stonata è rappresentata dall'umore di Milik, ancora non utilizzato da Ancelotti. L'attaccante polacco, che potrebbe partire titolare domenica a Lecce, potrebbe tuttavia presto sedersi a un tavolo con la dirigenza del Napoli per trattare il rinnovo di contratto: l'accordo attuale scade nel 2021 e il giocatore - come sottolinea il Corriere dello Sport - spinge per strappare il raddoppio dell'ingaggio, un'ipotesi alla quale il club partenopeo non ha mai aperto.

La nostra opinione. Se su Zidane incombe il fantasma di Mourinho, Milik deve fare i conti con quello di Icardi. Dato in partenza per tutta l'estate, l'attaccante polacco ha la possibilità di riprendersi il Napoli ma per farlo dovrà sfruttare nel migliore dei modi le occasioni che Ancelotti gli concederà. Situazione non semplice: chiaramente il rinnovo di contratto potrebbe contribuire a dare maggiore serenità al giocatore scacciando qualche dubbio.

Manchester United e Barcellona sulle tracce di Haland

Secondo il The Sun sono già due i top club europei che hanno messo gli occhi su Erling Haaland, il 19enne attaccante norvegese del Salisburgo che ha firmato una tripletta all'esordio in Champions League contro il Genk: si tratta del Barcellona e del Manchester United, con i Red Devils che secondo il tabloid inglese sarebbero in vantaggio. Il papà del giocatore, infatti, avrebbe già dato l'ok al trasferimento in Premier League.

La nostra opinione. L'exploit di Haland, autore di 17 gol in 9 partite ufficiali con il Salisburgo in questo avvio di stagione, è sotto gli occhi di tutti e questo bomber emergente merita di essere seguito con grande attenzione. Detto questo, sarà necessario qualche banco di prova più impegnativo per testare le reali doti del giocatore prima di dare giudizi che rischiano di essere molto affrettati: in questo senso le sfide contro Liverpool e Napoli in Champions saranno molto indicative.