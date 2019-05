Sarri vola verso la Juve, non tramonta Guardiola. Ipotesi Chelsea per Allegri

Con la finale di Europa League in archivio, vinta dal Chelsea di Maurizio Sarri, ora la Juventus può dare l'affondo per strappare il tecnico ai Blues, il primo della lista per il dopo Allegri. I tre quotidiani sportivi, Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport raccontano dell'incontro a Baku tra Andrea Agnelli, in veste di presidente dell'ECA, e Bruce Buck, presidente del Chelsea, prima della finale, e vicino a loro si aggirava anche Marina Granovskaia, il braccio destro che gestisce le finanze del club di Abramovich. Secondo i tabloid inglesi servirà pagare un indennizzo di 5,5 milioni per liberare l'allenatore sotto contratto fino al 2021: il divorzio coi Blues pare inevitabile a meno che Abramovich cambi idea e decida di tenerlo dopo aver visto la finale, una delle rare gare viste dal vivo quest'anno. Secondo Tuttosport non è tramontata del tutto la pista Guardiola, con gli sponsor adidas e Maserati che contribuirebbero a pagare il maxi ingaggio. Intanto il Corriere dello Sport suggerisce l'ipotesi Allegri per il Chelsea in caso di addio di Sarri: per la panchina dei Blues sarebbero però in pole Blanc e ten Hag.

La nostra opinione: è normale, quasi scontato, che non sarà una trattativa semplice quella tra la Juventus e il Chelsea per liberare Maurizio Sarri. Il tecnico ha centrato la Champions League e vinto l'Europa League ma il rapporto è incrinato da tempo e lo scarso consenso da parte dei tifosi ha già convinto Abramovich a cambiare. Però esiste un contratto e quindi per forza di cose i bianconeri dovranno fare uno sforzo economico per avere Sarri, il preferito e primo della lista, magari provando a inserire Higuain nella trattativa. Le alternative ovviamente ci sono ma non convincono: il nome di Guardiola resta da fantacalcio, Pochettino è lontano mentre la pista Simone Inzaghi verrà considerata soltanto se Sarri verrà blindato dal Chelsea.

Video - Sarri: "Juventus? Non è il momento per parlare del mio futuro, c'è una finale da vincere" 01:23

Conte parla chiaro: nella sua Inter nessun "caso Icardi"

In attesa dell'ufficialità, Antonio Conte si muove già da tecnico dell'Inter e, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe messo da subito in chiaro l'idea riguardante Mauro Icardi. Non vuole che si inizi il ritiro con un "caso Icardi", non ha intenzione di partire con i mugugni e le bizze social dell'argentino: in sostanza, Icardi non rientra nell'Inter di Conte. La conseguenza è che il bomber ex Sampdoria è sul mercato e c'è la volontà di chiudere in fretta una sua cessione: Icardi ha una clausola rescissoria da 110 milioni di euro valida solo per l'estero ma l'Inter si accontenterebbe anche di 70-80. Il problema è che l'attaccante vuole restare in Italia e vuole la Juventus, i nerazzurri lo venderebbero più volentieri all'Atletico Madrid che avrà la necessità di sostituire Griezmann.

La nostra opinione: l'era Conte inizia nel modo giusto perchè il nuovo tecnico ha subito parlato chiaro alla società. Il focus deve essere sul lavoro, sull'unità dello spogliatoio e sul raggiungimento degli obiettivi, tralasciando i mugugni e le bizze social dei singoli. Da sempre la compattezza della squadra è un mantra di Conte e chiaramente la figura di Icardi stride, anche perchè ha rotto da tempo col resto dei compagni. Facile a dire, difficile a farsi, perchè nonostante ci sia la volontà di cedere l'argentino, l'Inter deve fare i conti con la volontà del giocatore di andare solo alla Juventus e sarà dura quindi trovare una soluzione alternativa, anche se Madrid e l'Atletico di Simeone potrebbero accoglierlo nel modo giusto, facendo indirettamente un favore alla stessa Inter.

Video - Spalletti: "Icardi? Volete fare una fiction perché fa comodo a voi" 02:07

Elliott vuole un nome straniero per la panchina del Milan: spunta Sergio Conceicao

Resta da definire l'assetto societario, col ruolo di Paolo Maldini in primis, ma secondo Tuttosport il fondo Elliott, proprietario del Milan, avrebbe tracciato la linea straniera per la ricerca del nuovo allenatore. Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Sergio Conceicao, portoghese, ex giocatore di Inter, Parma e Lazio, che ha lavorato bene nelle esperienze da tecnico con Braga, Nantes e Porto: piace come lavora coi giovani e come fa giocare la squadra. Alternative sono il connazionale Paulo Fonseca, erede di Lucescu allo Shakhtar, e anche Rudi Garcia, ex Roma e reduce da un anno complicato a Marsiglia. Resiste però il "fronte italiano": Giampaolo sarebbe il prediletto di Maldini, in seconda fila c'è Simone Inzaghi.

La nostra opinione: è una fase di stallo in casa Milan, finchè non sarà sciolto il dubbio riguardante Paolo Maldini e lo staff dell'area tecnica, non si potrà cercare in modo serio l'allenatore. Ci sta che Elliott voglia uno straniero, è legittimo, però i nomi di Conceicao e Fonseca, ancor meno Garcia, non sembrano ideali per avviare un progetto di ricostruzione. Più reale l'ipotesi italiana, un tecnico che conosca bene la serie A e che abbia la stima del direttore tecnico, soprattutto se fosse proprio Paolo Maldini.