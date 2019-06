Edicola: Sarri-Juventus, incontro finale a Montecarlo; Conte vuole Florenzi e Kolarov

Sarri-Juventus, finale a Montecarlo

Secondo Tuttosport la trattativa per portare Maurizio Sarri alla Juventus starebbe ormai per sbloccarsi del tutto. Nel fine settimana ci sarà un incontro a Montecarlo tra Fali Ramadani, rappresentante del tecnico toscano, e Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea. Il meeting nel principato dovrebbe dirimere le ultime questioni, legate perlopiù al presunto indennizzo preteso dal Chelsea e a ulteriori scenari di mercato (su tutti l’acquisto di Emerson da parte dei bianconeri). In caso di buon esito l’ufficialità dovrebbe essere comunicata tra lunedì e martedì.

La nostra opinione: La trattativa pare ormai condotta in porto, Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus e questo è l’ultimo fine settimana in cui la panchina bianconera rimarrà vacante. Sta per iniziare una nuova era in seno alla Juventus, il conto alla rovescia è ormai partito.

Conte chiama Florenzi e Kolarov

Antonio Conte lavora per fare la nuova Inter: il tecnico salentino sarebbe interessato seriamente alle ali della Roma Alessandro Florenzi e Aleksander Kolarov per il suo 3-5-2. Lo riferisce questa mattina La Repubblica: secondo il quotidiano politico nazionale Icardi starebbe ricevendo pressioni per compiere il percorso inverso trasferendosi nella capitale.

La nostra opinione: Le due ali della Roma sarebbero perfette per il 3-5-2 di Antonio Conte; dato che anche Edin Dzeko interessa ai nerazzurri, a quel punto Mauro Icardi fungerebbe da contropartita tecnica per far sì che la trattativa decolli del tutto. Per ora siamo nel campo delle suggestioni, anche perché l’ingaggio della punta argentina sarebbe un bel nodo per i forzieri giallorossi.

Pogba nostalgico, vuole la Juve

Secondo la Gazzetta dello Sport Paul Pogba avrebbe una voglia matta di tornare alla Juventus: il Polpo ha nostalgia dei vecchi compagni di squadra e dell’ambiente torinesee e la Juventus studia il modo per riportarlo a “casa”. La carta vincente potrebbe essere quella legata alle contropartite tecniche: Douglas Costa, Alex Sandro e Dybala sono gli indiziati principali.

La nostra opinione: Arriverà il grande colpo a centrocampo, su questo non c’è dubbio; Milinkovic-Savic al momento è la pista più credibile, ma Pogba è un nome che non si può escludere a priori dato l’indubbio legame con la città e il feeling con il super procuratore Mino Raiola.