Edicola: scambio Dybala-Icardi, contatto Paratici-Marotta. Milan-Correa, si chiude?

Scambio Dybala-Icardi: telefonata distensiva tra Juventus e Inter

Secondo la Gazzetta dello Sport si è registrata una distensione nei rapporti tra Juventus e Inter nell'ottica di un possibile scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi. Il quotidiano di Milano riporta un contatto tra Fabio Paratici e Beppe Marotta, una telefonata dalla quale potrebbe ripartire la trattativa. Il tempo stringe: il mercato chiude tra 6 giorni e imbastire un'operazione del genere non appare così semplice. L'Inter, intanto, ha rispedito al mittente un'offerta della Juventus di 35 milioni più il cartellino di Mandzukic.

La nostra opinione. La telenovela Dybala-Icardi si arricchisce ogni giorno di una puntata nuova. Tra gli scenari possibili ce n'è uno che prevede l'immobilismo fino alla chiusura del mercato e in questo caso i grattacapi maggiori sarebbero in campo all'Inter: un Icardi separato in casa è decisamente più difficile da gestire di un Dybala scontento.

Milan-Correa, si chiude oppure no?

Versioni discordanti sui quotidiani sportivi sul fronte dell'affare Milan-Correa. Secondo la Gazzetta dello Sport l'operazione si può considerare in dirittura d'arrivo: nelle casse dei Colchoneros finiranno subito 35 milioni più altri 5 qualora il giocatore dovesse rimanere in rossonero almeno per i prossimi 2 anni. L'Atletico, inoltre, incasserà il 30% dei profitti se il Milan rivendesse l'argentino per una cifra superiore ai 35 milioni. Decisamente più prudente Tuttosport secondo cui la trattativa sta vivendo l'ennesima fase di stallo.

La nostra opinione. Il Milan visto a Udine ha un bisogno urgente di cambiare volto inserendo i nuovi acquisti o attingendo dal mercato. Angel Correa è un giocatore versatile, in grado di giocare da seconda punta o da esterno. La sensazione è che si chiuderà, ma una considerazione è doverosa: l'argentino sarebbe l'ideale come spalla di Piatek, ma se Giampaolo davvero dovesse rivedere l'assetto tattico della squadra virando sul 4-3-3 l'acquisto di Correa non porterebbe altro che ulteriore confusione.

Roma: stallo per Rugani, per Taison chiusura vicina

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in entrata della Roma: servono un difensore centrale e un attacante esterno dopo il ko di Perotti, costretto a uno stop di 2 mesi a causa di un infortunio muscolare. Per quanto riguarda il primo obiettivo i giallorossi non mollano la pista Rugani, ma l'operazione diventa complicata perché ancora manca l'accordo sulla formula (i capitolini spingono per il prestito con obbligo di riscatto). Risalgono le quotazioni di Lovren. Per l'attacco, invece, prende forma l'idea Taison: per il 31enne brasiliano, che Paulo Fonseca conosce bene avendolo allenato allo Shakhtar Donetsk, si potrebbe chiudere in settimana.

La nostra opinione. Fazio-Juan Jesus è una coppia che non offre garanzie e Mancini non sembra avere ancora digerito il passaggio alla difesa a 4. Per questi motivi è chiaro che alla Roma servono due difensori centrali e non solo uno. Rugani più Lovren (o Nkoulou dal Torino) darebbero maggiore sicurezza e alternative a Fonseca. Ma c'è da far quadrare il bilancio e Petrachi dovrà inventarsi qualcosa. L'idea Taison è sensata: è vero che il giocatore non è più di primissimo pelo (compirà 32 anni a gennaio) ma ha avuto un inizio di stagione super con 2 gol e 4 assist in campionato. Giocatore pronto e che potrebbe inserirsi in tempi record.