Fiorentina: Corvino non è più direttore generale dell'area tecnica

La Fiorentina ha ufficializzato, assieme al direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino, la decisione presa in comune accordo di interrompere il rapporto tra le parti. "È iniziato un nuovo percorso con una nuova proprietà - spiega una nota della Fiorentina - e si è, quindi, ritenuto giusto mettere un punto alla gestione tecnica precedente".

Nella nota, la società viola sottolinea che Corvino "ha contribuito con il suo lavoro a far si che la squadra raggiungesse traguardi molto prestigiosi e, sotto la sua gestione, si è provveduto anche a dare nuova linfa al settore giovanile gigliato che ha potuto mettere in bacheca vari titoli nazionali", e lo ringrazia "per tutto ciò che ha dato al club viola" augurandogli "le migliori fortune per il prosieguo della sua vita professionale e personale".