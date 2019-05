Giorni di bufera in casa Fiorentina. Dopo la soffertissima salvezza conqquistata all'ultima giornata con lo 0-0 casalingo contro il Genoa, la contestazione (non ancora placatasi) dei tifosi e le incognite legate alla cessione del club (in merito alla quale, negli ultimi minuti, si sta registrando una certa insofferenza della famiglia Della Valle verso i modi di porsi sulla questione utilizzati dal magnate italoamericano Rocco Commisso), le brutte notizie arrivano anche dal fronte calciomercato. Il passaggio in viola del centrocampista dell'Empoi Hamed Junior Traoré, classe 2000 e tra le rivelazioni della Serie A, nonostante fosse dato come "ufficiale" dallo scorso 31 gennaio, è improvvisamente saltato.

Serie B 2017-2018, Empoli promosso in Serie A: da sinistra, il presidente Fabrizio Corsi, Hamed Junior Traoré e Ismaël Bennacer (LaPresse)LaPresse

Traore-Fiorentina: "Questione imbarazzante"

Il problema sarebbe infatti che il suo contratto non è mai stato depositato. La Fiorentina, infatti, si era riservata di chiedere un supplemento delle visite mediche per il giovane ivoriano. Così, il patron empolese Fabrizio Corsi ha commentato intervenendo a Radio Sportiva:

" Il giocatore è sano, non ci sono problemi, ma evidentemente faremo ulteriori esami. Io finora ho tenuto un profilo molto basso ma la realtà è che, ora, mi sento in profondo imbarazzo. Il contratto non è stato depositato e Hamed resta un giocatore dell'Empoli. Peraltro, su di lui, si è sempre registrato l'interesse di almeno tre top club italiani e uno in Germania. La speranza è che la questione si risolva quanto prima. "

Di Lorenzo-Napoli e Andreazzoli, nelle mire della Sampdoria

Nello smorzare le voci sul passaggio al Napoli del laterale destro Giuseppe Di Lorenzo ("Non è ancora ufficiale, nel mercato non si sa mai"), Corsi ha anche parlato della questione guida tecnica:

Aurelio Andreazzoli gestures during the Serie A match between SSC Napoli and EmpoliGetty Images

" Speriamo di ripartire da Aurelio Andreazzoli, con noi ha fatto bene ed è un allenatore di ottimo valore. Tuttavia, sarà così solo ed esclusivamente se avrà ancora il fuoco dentro di ripartire e che la delusione non abbia preso il sopravvento. La Serie B, specie a Empoli, non deve essere considerata un ripiego". "

Le ultime indiscrezioni, tuttavia, accosterebbero il tecnico romano alla panchina della Sampdoria.