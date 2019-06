E' in corso negli uffici della Tod's a Milano, in corso Venezia, il vertice per la cessione della Fiorentina dai fratelli Diego e Andrea Della Valle e Rocco Commisso, magnate italoamericano della tv via cavo negli States. Commisso, che si trova a Milano da domenica sera proprio per il closing del passaggio di proprietà della società viola, è giunto poco prima delle 13 in corso Venezia, preceduto dal suo braccio destro Joe Barone. Presente all'incontro anche il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni.

Spalletti in panchina, Chiesa in uscita 70 milioni

Nel futuro organigramma societario, Giancarlo Antognoni dovrebbe ricoprire la carica di vice-presidente, mentre Umberto Gandini sarà l'amministratore delegato. Già ipotizzabili alcune piste di mercato. Due su tutte: la panchina dovrebbe essere affidata a Luciano Spalletti, libero dopo l'esperienza all'Inter.

Luciano Spalletti, Serie A 2018-2019 (Getty Images)Getty Images

Ad essere sacrificato, però, sarà il gioiello Federico Chiesa, sempre più conteso da Inter e Juventus. Certamente, per quanto riguarda la nuova dirigenza, presentarsi con un'immediata cessione della stella del club non sarebbe il massimo della vita, ma i circa 70 milioni che ne frutterebbe, permetterbbero una campagna acquisti di rilivo. Prima di tutto, però, occorre concentrarsi sul closing societario.