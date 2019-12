Gabigol: "All'Inter è stato bello, ma credo proprio che non tornerò in Italia"

Anche contro l'Al Hilal di Sebastian Giovinco, nella prima semifinale del Mondiale per Club in corso di svolgimento in Qatar, Gabigol è riuscito a lasciare il segno. Dopo un primo tempo anonimo, il brasiliano si è svegliato a inizio ripresa dando il la all'azione del momentaneo 1-1 firmato da De Arrascaeta con uno splendido passaggio in profondità per Bruno Henrique. Nel post partita, e in attesa della finalissima di sabato contro la vincente della seconda semifinale tra Liverpool e Monterrey, l'ex giocatore dell'Inter (club con cui è legato da un contratto in scadenza nel 2022) ha parlato del proprio futuro con i giornalisti in Mixed Zone.

" Credo proprio che non tornerò in Italia. Ovviamente rispetto l'Inter perché ho un contratto, ma non sono molto in contatto con la società. Vediamo cosa succede, dopo la finale se ne parlerà. All'Inter non ho avuto molte opportunità, ho giocato pochi minuti, ma è stato un periodo importante della mia carriera perché ero in una grande squadra ed è stato bello, ho imparato tanto dagli altri calciatori che porto sempre nel mio cuore "