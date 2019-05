Gattuso ai saluti: rivoluzione copernicana al Milan, Gazidis ha scelto di cambiare

Il Iungo, lunghissimo, incontro tra l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis e l'allenatore Gennaro Gattuso in via Aldo Rossi non è andato a buon fine: secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport il tecnico calabrese non sarà più alla guida del club rossonero la prossima stagione.

Si prepara dunque una sorta di rivoluzione copernicana in casa Milan: via il direttore generale dell'area tecnica-sportiva Leonardo (ufficialità già domani martedì 28 maggio?), via lo scudiero Paolo Maldini e ora via anche l'allenatore che non è riuscito a riportare il Milan in Champions arenandosi al quinto posto della classifica finale di Serie A. Per lui possibile futuro alla Sampdoria qualora Giampaolo dovesse lasciare i blucerchiati (peraltro quest'ultimo è uno dei papabili per la panchina rossonera); al netto degli scenari di marcato, l'avventura di Gattuso al Milan è ormai giunta al capolinea.